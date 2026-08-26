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Міносвіти пропонує, щоб студенти навчалися по суботах і влітку: опубліковано документ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Міносвіти пропонує, щоб студенти навчалися по суботах і влітку: опубліковано документ
МОН рекомендує керівникам закладів вищої освіти розглянути можливість ущільнення графіка
фото з відкритих джерел

Рекомендації міністерства не означають автоматичного запровадження навчання по суботах для всіх студентів

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої освіти ущільнити графік освітнього процесу у 2026/2027 навчальному році. Зокрема, університетам пропонують розглянути можливість проведення занять по суботах восени 2026 року та навесні 2027-го. Про це йдеться у рекомендаціях МОН, повідомляє «Главком».

Такі зміни пов'язані з необхідністю забезпечити стабільне проведення навчального процесу в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. У міністерстві пропонують заздалегідь адаптувати графіки, щоб не втрачати навчальний час у періоди можливих обмежень.

Міносвіти пропонує, щоб студенти навчалися по суботах і влітку: опубліковано документ фото 1
фото: Міністерство освіти і науки
Міносвіти пропонує, щоб студенти навчалися по суботах і влітку: опубліковано документ фото 2
фото: Міністерство освіти і науки

Навчання можуть проводити по суботах

МОН рекомендує керівникам закладів вищої освіти розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу за рахунок суботніх днів восени 2026 року та навесні 2027-го.

Водночас остаточні рішення щодо організації навчального процесу ухвалюватимуть самі університети. Тобто рекомендації міністерства не означають автоматичного запровадження навчання по суботах для всіх студентів.

Навчальний процес можуть продовжити влітку

Ще одним варіантом МОН називає можливе продовження освітнього процесу влітку 2027 року. Це також має допомогти компенсувати час, який заклади освіти можуть втратити через несприятливу ситуацію з енергопостачанням. Водночас рекомендація щодо продовження навчання не стосується здобувачів освіти випускних курсів.

Університети можуть отримати більш гнучкий графік на 2026/2027 навчальний рік: частину занять проводити у суботи, а за потреби продовжити навчальний процес у літні місяці. Проте, це лише рекомендації, які все ще можуть відхилити навчальні заклади. Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України планує посилити контроль за студентами віком від 25 років, які здобувають вищу освіту. Головна мета таких заходів полягає у виявленні випадків фіктивного навчання, яке використовується виключно для отримання відстрочки від призову. 

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Теги: студенти МОН університет

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