Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Віталій Дрібниця відомий своїми дискусіями з росіянами у відеочатах та просвітницьким YouTube-проєктом Vox Veritatis

Історик та педагог Віталій Дрібниця перебуває у критичному стані через онкологічне захворювання. Про це повідомила військовослужбовиця та громадська діячка Маруся Звіробій, пише «Главком». За її словами, історик має можливість пройти лікування в Німеччині.

«Автор у критичному стані. Онкологія. Є можливість лікувати в Німеччині», – написала Звіробій. Вона також зазначила, що в Україні немає необхідних Дрібниці досліджень та препаратів. Водночас Звіробій повідомила, що кошти на допомогу історику вже вдалося зібрати.

Варто відзначити, що Віталій Дрібниця – історик і педагог із Білої Церкви, який багато років займається популяризацією історії України. Він працював учителем історії, а згодом став відомий завдяки просвітницькій діяльності в інтернеті. Свої матеріали історик публікує, зокрема, на YouTube-каналі Vox Veritatis.

Окремий напрям його роботи – дискусії з росіянами у відеочатах. Дрібниця використовує формат «чат-рулетки», щоб говорити з громадянами Росії про історію України та спростовувати поширені російські уявлення про минуле.

У таких розмовах порушуються теми Київської Русі, української історії, постаті Степана Бандери, Другої світової війни та радянського минулого. За словами самого Дрібниці, його цікавить не лише можливість посперечатися із конкретним співрозмовником, а й продемонструвати українській аудиторії, які історичні уявлення формуються в російському суспільстві.

В інтерв'ю «Главкому» історик розповідав, що серед його співрозмовників траплялися не лише звичайні користувачі відеочатів, а й люди, які називали себе студентами історичних факультетів. За його спостереженнями, навіть у цієї аудиторії трапляються суттєві прогалини в знаннях про історію України та Росії.

Однією з головних тем його дискусій є Київська Русь. Дрібниця пояснює росіянам різницю між середньовічною Руссю та історією Московської держави, наголошуючи на тому, як пізніша російська історіографія формувала уявлення про спільне минуле двох країн.

Історик також звертає увагу на вплив шкільної освіти на сприйняття історії. Він розповідав «Главкому», що російська система освіти значною мірою продовжує відтворювати імперські та радянські підходи до минулого. Саме тому, на його думку, частина росіян сприймає історичні події не через академічні дослідження, а через сформовані пропагандою шаблони.

Водночас Дрібниця не вважає, що історичні міфи є винятково російською проблемою. В інтерв'ю він говорив і про українські міфи та недоліки викладання історії в Україні. Зокрема, історик критикував надмірне зосередження шкільної програми на запам'ятовуванні великої кількості дат та подій замість розуміння історичних процесів.

Дрібниця також є співавтором навчальної літератури з історії України. Його діяльність поєднує роботу з учнями, створення просвітницького контенту та публічні дискусії про історію.

Раніше «Главком» поспілкувався з Віталієм Дрібницею про його роботу в «чат-рулетці», російські історичні міфи, українську історичну освіту та те, чому суперечки про минуле залишаються важливою частиною інформаційної війни.