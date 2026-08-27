Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ

Під час зустрічі Лукашенко і Путін обговорять ключові питання «забезпечення безпеки»

Візит Лукашенка до Росії відбувається на тлі нещодавньої поїздки до Москви директора ЦРУ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 серпня вирушив із раптовим візитом до Росії, де має провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляють білоруські ЗМІ, пише «Главком».

За інформацією білоруської сторони, під час зустрічі Лукашенко і Путін обговорять ключові напрямки двосторонньої співпраці, актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, а також «тематику забезпечення безпеки».

Окремо Лукашенко має зустрітися з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним. Сторони планують розглянути торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю, а також реалізацію спільних коопераційних проєктів.

Візит Лукашенка до Росії відбувається на тлі нещодавньої поїздки до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа. 25 серпня він провів переговори з главою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Зміст зустрічі офіційно не розголошується.

За даними The Wall Street Journal, однією з причин візиту Реткліффа до Москви могло бути попередження російського керівництва про наслідки можливої атаки на країну НАТО. Видання писало, що американська розвідка розглядає сценарій, за якого Росія може спробувати перевірити готовність Альянсу до обмеженого нападу.

На цьому тлі поява Лукашенка в Москві привернула додаткову увагу. Білорусь є найближчим військово-політичним союзником Росії, а її територія використовується російськими військами у війні проти України. Водночас офіційно Мінськ не повідомляє, які саме питання безпеки Лукашенко планує обговорити з Путіним. Деталі переговорів сторони мають оприлюднити після зустрічі.