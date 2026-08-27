Головна Новини
search button user button menu button

Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Під час зустрічі Лукашенко і Путін обговорять ключові питання «забезпечення безпеки»
колаж: glavcom.ua

Візит Лукашенка до Росії відбувається на тлі нещодавньої поїздки до Москви директора ЦРУ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 серпня вирушив із раптовим візитом до Росії, де має провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляють білоруські ЗМІ, пише «Главком».

За інформацією білоруської сторони, під час зустрічі Лукашенко і Путін обговорять ключові напрямки двосторонньої співпраці, актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, а також «тематику забезпечення безпеки».

Окремо Лукашенко має зустрітися з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним. Сторони планують розглянути торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю, а також реалізацію спільних коопераційних проєктів.

Візит Лукашенка до Росії відбувається на тлі нещодавньої поїздки до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа. 25 серпня він провів переговори з главою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Зміст зустрічі офіційно не розголошується.

За даними The Wall Street Journal, однією з причин візиту Реткліффа до Москви могло бути попередження російського керівництва про наслідки можливої атаки на країну НАТО. Видання писало, що американська розвідка розглядає сценарій, за якого Росія може спробувати перевірити готовність Альянсу до обмеженого нападу.

На цьому тлі поява Лукашенка в Москві привернула додаткову увагу. Білорусь є найближчим військово-політичним союзником Росії, а її територія використовується російськими військами у війні проти України. Водночас офіційно Мінськ не повідомляє, які саме питання безпеки Лукашенко планує обговорити з Путіним. Деталі переговорів сторони мають оприлюднити після зустрічі.

Читайте також:

Теги: ЦРУ війна Олександр Лукашенко путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2026 році Росія вдвічі скоротила плани виробництва «Кинджалів»
Куди зникли «Кинджали»? Як змінилося виробництво ракет у Росії Технології війни
17 серпня, 09:45
Японія відреагувала на візит Путіна на Курили
Візит Путіна на найбільший серед Курильських островів розлютив Японію
13 серпня, 15:55
Україна хвилюється щодо позиції США
Україна переймається позицією США у можливих переговорах із Росією – Politico
14 серпня, 04:18
Внаслідок ворожої атаки було знищено інноваційний термінал Нової пошти у Києві
The Economist: Атаки РФ завдають серйозної шкоди економіці України
19 серпня, 01:45
Британська підтримка передбачає не лише постачання готового озброєння
Британія допоможе Україні знищувати російські ракети ще до їх запуску – прем'єр Бернем
24 серпня, 14:23
Трамп пообіцяв запитати Путіна про передачу Ірану даних щодо баз США
Трамп відповів на слова Зеленського про російську допомогу Ірану
27 липня, 21:30
Підозрюваний Андрій Гордійчук перебував в ОАЕ
Україна оголосила у розшук колишнього топменеджера мільйонерів братів Буряків
6 серпня, 19:30
Президент переконаний, що наразі обидві сторони конфлікту об’єктивно потребують припинення вогню
Зеленський пояснив, як США захистять Україну після війни
8 серпня, 20:50
Фрегат «Адмірал Касатонов» прибув до Балтійського моря
Росія перекинула до Балтики фрегат із «Калібрами» та «Цирконами»
17 серпня, 13:53

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
47K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
44K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Сьогодні, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua