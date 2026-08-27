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Скільки коштують шкільні рюкзаки у 2026 році: огляд цін

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Скільки коштують шкільні рюкзаки у 2026 році: огляд цін
Для школярів молодшої школи ціни на рюкзаки стартують приблизно від 400 грн і можуть сягати 6500 грн
фото з відкритих джерел

Ціни залежать від призначення, матеріалів, конструкції спинки та додаткових характеристик

Шкільні рюкзаки відрізняються за низкою параметрів: розміром, вагою, об'ємом, матеріалами та конструкцією спинки. Також моделі можуть мати різну кількість відділень і кишень, додаткові ремені для фіксації та різні аксесуари в комплекті. Від цих характеристик, зокрема, залежить і вартість рюкзака. «Главком» порівняв актуальні ціни на шкільні рюкзаки та зібрав приклади моделей у різних цінових категоріях.

Ціни на рюкзаки для школярів суттєво відрізняються залежно від віку дитини та потреб. Найдоступніші моделі можна придбати за кілька сотень гривень, тоді як вартість рюкзаків із розширеним набором характеристик може сягати кількох тисяч гривень.

Рюкзаки для молодшої школи

Для школярів молодшої школи ціни на рюкзаки стартують приблизно від 400 грн і можуть сягати 6500 грн. Вартість залежить від розміру, ваги, об'єму, матеріалів, конструкції спинки та додаткових елементів.

Серед найдешевших варіантів для учнів молодшої школи є моделі як для дівчаток, так і для хлопчиків. Зокрема, рюкзак для дівчаток коштує 395 грн. Модель виготовлена з поліестеру, має ортопедичну спинку, важить 600 г. А також кілька відділень та бічні кишені.

Ще один бюджетний варіант – рюкзак для хлопчиків за 399 грн. Він виготовлений із текстилю, має чорний колір. Виробник зареєстрований в Україні, а товар виготовляють в Україні.

Скільки коштують шкільні рюкзаки у 2026 році: огляд цін фото 1
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

У категорії від 1000 грн представлені рюкзаки з різних матеріалів та конструкцій. Серед них є моделі з поліестеру, текстилю, а також поєднання оксфорду та нейлону. Вони можуть мати ортопедичну або анатомічну спинку, різний об'єм та вагу.

Дорожчі моделі також відрізняються набором додаткових функцій. Зокрема, деякі рюкзаки мають вентильовану спинку, нагрудний ремінь, регульовані лямки, світловідбивні елементи, водонепроникне або водовідштовхувальне покриття та дно з ніжками. Окремі моделі продаються разом із пеналом.

Скільки коштують шкільні рюкзаки у 2026 році: огляд цін фото 2
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

Серед рюкзаків вартістю понад 5000 грн є моделі з різними характеристиками. Зокрема, представлені варіанти з поліаміду та поліестеру, зокрема переробленої ПЕТ-тканини. Деякі рюкзаки мають водонепроникне або водо- та брудовідштовхувальне покриття, регульовані лямки та м'яку або ергономічну спинку.

Окремі моделі оснащені еластичними бічними та передніми кишенями, містким основним відділенням і м'якою ручкою для перенесення. Для безпеки дітей передбачені світловідбивні елементи, зокрема конструкція зі світловідбиванням на 360 градусів. Також у цьому сегменті є рюкзаки з технологіями для водостійкості та конструкціями, розробленими з урахуванням ергономіки й підтримки спини.

Скільки коштують шкільні рюкзаки у 2026 році: огляд цін фото 3
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

Рюкзаки для підлітків

Для підлітків вибір шкільних рюкзаків також широкий. Найдешевші моделі коштують близько 395 грн, тоді як ціна найдорожчих сягає 10 500 тис грн. Відрізняються вони насамперед розміром, матеріалами, місткістю, кількістю відділень та додатковими функціями.

У нижньому ціновому сегменті – від приблизно 400 до 1000 грн – переважають легкі м'які рюкзаки для навчання та повсякденного використання. Серед представлених моделей є варіанти з нейлону.

За таку ціну можна знайти рюкзаки з кількома основними та додатковими кишенями, відділенням для ноутбука, потайною кишенею, регульованими лямками та анатомічними лямками. Окремі моделі мають водовідштовхувальне або водонепроникне покриття.

Таким чином, у бюджетному сегменті підліткові рюкзаки мають переважно базову м'яку конструкцію, а різниця між моделями полягає у матеріалі, кількості відділень і кишень та додаткових функціях.

Скільки коштують шкільні рюкзаки у 2026 році: огляд цін фото 4
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

У категорії підліткових рюкзаків від 4000 грн представлені моделі з різними варіантами конструкції та комплектації. Серед них є рюкзаки з ортопедичною або ущільненою спинкою, анатомічними лямками та посиленим дном.

Також у рюкзаках цього цінового сегмента можуть бути кілька основних відділень, передні та бічні кишені, потайні кишені, органайзери й окремі відсіки для гаджетів. Деякі моделі мають світловідбивні елементи та матеріали з водовідштовхувальними властивостями.

За матеріалами представлені, зокрема, моделі з поліестеру. Окремі рюкзаки розраховані на підлітків зростом від 145 см.

Скільки коштують шкільні рюкзаки у 2026 році: огляд цін фото 5
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

Окремі моделі рюкзаків для підлітків коштують понад 10 тис. грн. У цьому ціновому сегменті представлені моделі з кількома відділеннями та кишенями для зручного розподілу шкільних речей. Серед функціональних особливостей – анатомічна спинка, м'які регульовані лямки, світловідбивні елементи та посилене дно.

Переважно такі рюкзаки виготовляють із поліестеру. Деякі моделі розраховані на дітей від зростом 145–175 см.

Скільки коштують шкільні рюкзаки у 2026 році: огляд цін фото 6
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

Комплекти для школярів із рюкзаком

Окремо в магазинах представлені готові комплекти, до яких входять рюкзак, пенал та сумка для змінного взуття. Їхня вартість становить приблизно від 500 грн до 18 000 грн. Ціна залежить від матеріалів, параметрів рюкзака, кількості предметів у наборі та додаткової комплектації. В окремих комплектах також можуть бути пляшка для води, ланчбокс та інші аксесуари.

Найдешевші шкільні набори коштують приблизно від 500 грн. До таких комплектів можуть входити три предмети – рюкзак та додаткові аксесуари. У бюджетному сегменті трапляються набори з рюкзаками з поліестеру, м'якою спинкою та регульованими лямками. Серед додаткових характеристик окремих моделей зазначена водонепроникність. Частина таких комплектів розрахована на школярів зростом 130–145 см. Серед представлених варіантів є переважно набори, вироблені в Китаї.

Скільки коштують шкільні рюкзаки у 2026 році: огляд цін фото 7
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

У середньому ціновому сегменті – від приблизно 4000 грн – представлені набори з рюкзака та кількох додаткових аксесуарів. Залежно від комплектації до них можуть входити пенал, сумка для взуття та пляшка для води.

Рюкзаки в таких наборах можуть мати анатомічну або ортопедичну спинку, вентильовану конструкцію, регульовані лямки та нагрудний ремінь. Також зустрічаються моделі зі світловідбивними елементами.

Для організації речей передбачаються кілька відділень, кишені для телефона та планшета, органайзери, внутрішні роздільники та окремі кишені на спинці. Основним матеріалом у наведених варіантах є поліестер. Частина таких наборів вироблена в Китаї.

Скільки коштують шкільні рюкзаки у 2026 році: огляд цін фото 8
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

Шкільні набори вартістю від 13 тис. грн можуть включати не лише рюкзак, а й кілька додаткових речей. У складі представлених комплектів є сумка для змінного або спортивного одягу, пенали, гаманець, чохол від дощу та інші аксесуари.

Рюкзаки в таких наборах можуть мати анатомічну або м'яку спинку, регульовані плечові лямки, нагрудний і поясний ремені, світловідбивні елементи та водо- і брудовідштовхувальний матеріал. В окремих моделях передбачені кілька секцій основного відділення, бічні та передні кишені, а також окремі відділення для різних речей.

Серед матеріалів, зокрема, представлений поліестер, у тому числі перероблений. Комплектація та характеристики рюкзака залежать від конкретного набору.

Скільки коштують шкільні рюкзаки у 2026 році: огляд цін фото 9
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

Нагадуємо, раніше «Главком» розповідав, скільки коштує зібрати першокласника до школи у 2026 році. За підрахунками видання, мінімальні витрати становлять близько 10 тис. грн, а повна підготовка може обійтися у 15–20 тис. грн і більше.

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Теги: навчання школярі школа освіта

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