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Міністр освіти на прикладі калькулятора пояснив, як має змінитися навчання в школах

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Міністр освіти на прикладі калькулятора пояснив, як має змінитися навчання в школах
Традиційні реферати можуть відійти в минуле
фото з відкритих джерел

Бутенко навів приклад калькулятора: свого часу його використання в школах викликало спротив, однак згодом він став звичайним навчальним інструментом

Традиційні реферати та письмові роботи в школах більше не дають змоги належно оцінити знання учнів через поширення штучного інтелекту. Натомість школярів пропонують оцінювати за тим, як вони використовують ШІ під час дослідницької роботи, перевіряють отриману інформацію та формулюють власні висновки. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Андрія Бутенка під час EdTech Ukraine Forum 2026.

Бутенко наголосив, що освітня система має адаптуватися до технологічних змін, а Україна після завершення війни не повинна просто повертатися до довоєнної моделі освіти.

«Ми летимо зараз із швидкістю метеора в просторі постійних змін», – сказав міністр.

За його словами, Україна має інвестувати в освіту та науку, оскільки саме вони можуть дати країні перевагу під час війни та після її завершення.

Окремо Бутенко звернув увагу на традиційні навчальні завдання. На його думку, через поширення штучного інтелекту реферати та письмові роботи у звичному форматі втратили сенс.

«Нам потрібно з вами забути про реферати у старій формі, про письмові роботи так, як ми це робили два-три роки тому. Вони вже не мають ніякого сенсу», – заявив він.

Замість цього, за словами заступника міністра, учні мають виконувати завдання, у яких важливим є не лише кінцевий результат, а сам процес роботи з інформацією.

Школяр, зокрема, має показати, як він використовував штучний інтелект, які запити формулював, як перевіряв отримані відповіді та на основі чого робив власні висновки.

Таким чином, оцінювати пропонують не просто готовий текст, а здатність учня ставити запитання, критично перевіряти інформацію та працювати з відповідями ШІ.

Водночас Бутенко наголосив, що впровадження штучного інтелекту в освіту не зводиться до закупівлі техніки. «До всього цього обладнання повинен бути вчитель, який готовий із цим працювати. Повинні бути готові до цього батьки, які навчають своїх дітей», – зазначив міністр.

За його словами, сучасні STEM-лабораторії, ноутбуки та інші цифрові інструменти не дадуть очікуваного результату без людей, які вміють ними користуватися.

Бутенко вважає, що технології мають поступово стати природною частиною навчання, а не сприйматися як додаткова опція. Для пояснення він навів приклад калькулятора: свого часу його використання в школах також викликало спротив, однак згодом він став звичайним навчальним інструментом.

Водночас заступник міністра закликав не впроваджувати зміни лише заради самих реформ. Перед нововведеннями, на його думку, потрібно визначати, що саме вони змінять, чи готове до них суспільство та чи готові люди, які мають їх реалізувати.

Він також пов'язав технологічну модернізацію освіти з безпекою України та наголосив, що країні потрібно розвивати систему освіти навіть в умовах війни.

«Ми мусимо бігти швидше, краще і ефективніше, ніж це роблять наші вороги», – наголосив Бутенко.

Нагадуємо, раніше «Главком» писав, що в Данії старшокласники віком 16–19 років із початку нового навчального року повинні будуть усно захищати великі письмові роботи, які виконують удома. Так влада країни планує боротися зі списуванням за допомогою штучного інтелекту.

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Теги: школа вчитель штучний інтелект освіта МОН

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