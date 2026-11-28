Колишній голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм і ексвіцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков співпрацювали з Національним антикорупційним бюро у справі народного депутата Сергія Лабазюка та директора компанії «Ю Ар Ді» Дениса Назімова. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Злочин і кара нардепа Лабазюка. Нові деталі гучного вироку антикорупційного суду».

Із кінця зими – початку весни 2023 року голова Агентства відновлення Мустафа Найєм почав співпрацювати з НАБУ. Про це колишній посадовець повідомив під час допиту у справі Лабазюка та Назімова. Ба більше, з моменту призначення на посаду голови Агентства відновлення Найєм розмістив на дверях службового кабінету наліпку «НАБУ».

Під час судового розгляду Лабазюк стверджував, що Найєм і Кубраков спровокували його на надання хабаря. За версією нардепа, посадовці нібито поставили його перед вибором: погодитися на «відкат» або залишити компанію «Ю Ар Ді» без дорожніх підрядів, що могло призвести до її банкрутства.

Водночас суд звернув увагу, що Лабазюк міг знати про співпрацю Найєма з антикорупційними органами. «Тим не менше, навіть обізнаність обвинуваченого про співробітництво Мустафи Найєма з правоохоронним органом не зупинила Сергія Лабазюка надати йому неправомірну вигоду», – йдеться у вироку антикорупційного суду.

Про те, що нардеп міг здогадуватися про співпрацю Найєма з НАБУ, свідчить іще один епізод. 2 листопада 2023 року Лабазюк приніс до службового кабінету очільника Агентства відновлення пляшку дорогого алкоголю. Найєм прийняв подарунок, а депутат згодом назвав передачу спиртного напою «спробою перевірити голову Агентства як «антикорупціонера». У результаті суд постановив знищити пляшку алкоголю.

Крім того, 8 серпня 2023 року Мустафа Найєм надав письмову згоду НАБУ на втручання у його приватне життя. Це означало, що антикорупційний орган отримав можливість проводити аудіо- та відеофіксацію його спілкування та контактів у межах розслідування.

На таку ж співпрацю зі слідством погодився й Олександр Кубраков. Щоправда, на кілька тижнів раніше – 18 липня 2023 року.

Наразі залишається невідомою справжня причина, яка підштовхнула Найєма та Кубракова до законспірованої співпраці з НАБУ.

До того ж, вони не набули офіційного статусу викривачів у справі Лабазюка та Назімова. Такий статус за передбачених законом умов дозволив би їм претендувати на грошову винагороду – 10% від розміру предмета корупційного злочину або суми завданих державі збитків у разі набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, 23 листопада Вищий антикорупційний суд визнав винними народного депутата Сергія Лабазюка та директора компанії «Ю Ар Ді» Дениса Назімова у спробі підкупу колишнього віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова та ексголови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма.

Лабазюку було призначено сім років позбавлення волі, а Назімову – шість. Водночас суд залишив чинними запобіжні заходи у вигляді застави: 40 млн грн для нардепа та 12 млн грн для директора компанії.

Обидва обвинувачені не визнали своєї вини. Лабазюк заявив, що намагався зберегти роботу підприємства, а дії Кубракова та Найєма назвав провокацією. Назімов також заперечив вчинення злочину та наполягав, що дії колишнього керівника Агентства відновлення були спрямовані на спонукання їх до протиправних дій.