24 тисячі людей відмовились від громадянства України

Міграційна службі вважає, що це сталося через економічну ситуацію

За останні три роки близько 24 тисячі людей вийшли з українського громадянства. Про це повідомила заступник голови Міграційної служби Тетяна Нікітіна на презентації річного звіту, повідомляє видання «Українські новини». «Вийшли з українського громадянства за останні 3 роки у нас близько 24 тис. громадян», - повідомила вона.



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Міграційна службі вважає, що це сталося через економічну ситуацію

За останні три роки близько 24 тисячі людей вийшли з українського громадянства. Про це повідомила заступник голови Міграційної служби Тетяна Нікітіна на презентації річного звіту, повідомляє видання «Українські новини».

«Вийшли з українського громадянства за останні 3 роки у нас близько 24 тис. громадян», - повідомила вона.

У Міграційній службі вважають, що така велика кількість громадян, які вийшли з українського громадянства, зумовлена складною економічною ситуацією в країні.

Нікітіна додала, що зафіксовано також зменшення кількості громадян, які бажають набути громадянство України.