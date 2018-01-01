24 тисячі людей відмовились від громадянства України
- Сьогодні, 14:58
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Міграційна службі вважає, що це сталося через економічну ситуацію
За останні три роки близько 24 тисячі людей вийшли з українського громадянства. Про це повідомила заступник голови Міграційної служби Тетяна Нікітіна на презентації річного звіту, повідомляє видання «Українські новини».
«Вийшли з українського громадянства за останні 3 роки у нас близько 24 тис. громадян», - повідомила вона.
У Міграційній службі вважають, що така велика кількість громадян, які вийшли з українського громадянства, зумовлена складною економічною ситуацією в країні.
Нікітіна додала, що зафіксовано також зменшення кількості громадян, які бажають набути громадянство України.