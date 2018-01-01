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    24 тисячі людей відмовились від громадянства України

    Міграційна службі вважає, що це сталося через економічну ситуацію
    За останні три роки близько 24 тисячі людей вийшли з українського громадянства. Про це повідомила заступник голови Міграційної служби Тетяна Нікітіна на презентації річного звіту, повідомляє видання «Українські новини». «Вийшли з українського громадянства за останні 3 роки у нас близько 24 тис. громадян», - повідомила вона.
    • Сьогодні, 14:58
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    Міграційна службі вважає, що це сталося через економічну ситуацію

    За останні три роки близько 24 тисячі людей вийшли з українського громадянства. Про це повідомила заступник голови Міграційної служби Тетяна Нікітіна на презентації річного звіту, повідомляє видання «Українські новини».

    «Вийшли з українського громадянства за останні 3 роки у нас близько 24 тис. громадян», - повідомила вона.

    У Міграційній службі вважають, що така велика кількість громадян, які вийшли з українського громадянства, зумовлена складною економічною ситуацією в країні.

    Нікітіна додала, що зафіксовано також зменшення кількості громадян, які бажають набути громадянство України.

    мігранти Україна
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