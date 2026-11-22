Петиція із закликом ініціювати звільнення Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів України за чотири дні зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з урядовою платформою, звернення подали 18 листопада, а станом на 22 листопада воно вже набрало потрібну кількість голосів.

Автор петиції – ветеран російсько-української війни та захисник Маріуполя Микита Татьянко. Він вважає, що керівництво Мінветеранів потребує особливого розуміння проблем ветеранської спільноти.

«Міністерство у справах ветеранів – це інституція, яка повинна захищати інтереси людей, які пройшли війну, отримали поранення, пережили полон та втратили побратимів. Керівництво таким відомством вимагає особливого розуміння потреб ветеранської спільноти, відповідальності та здатності вирішувати системні проблеми. Вважаю, що діяльність Віталія Кіма на посаді міністра викликає серйозні питання», – ідеться у зверненні.

Серед підстав для звільнення автор називає висловлювання Кіма щодо ветеранів, невирішені проблеми ветеранської політики та призупинення програми «Ветеранський спорт2. Він також просить оцінити роботу Мінветеранів за час керівництва Кіма та залучити представників ветеранської спільноти до вибору нового очільника відомства.

Приводом для чергових дискусій стало інтерв’ю Кіма. Найбільший резонанс викликали його слова про можливе зростання злочинності після повернення військових із фронту.

Кім також зазначив, що держава недостатньо працює над інформаційною політикою та підготовкою суспільства до повернення ветеранів.

Нагадаємо, у Верховній Раді 19 листопада зареєстрували проєкт постанови про звільнення Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів України. Документ отримав реєстраційний номер 16235 та вже переданий на розгляд керівництву парламенту.

Як відомо, 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Тоді Віталія Кіма призначили міністром у справах ветеранів. Відповідне рішення підтримали 264 народні депутати. До призначення Кім очолював Миколаївську обласну військову адміністрацію.

Згодом «Главком» повідомляв про протести та критику призначення Кіма на посаду міністра. Частина військових, ветеранів та активістів висловлювала невдоволення через відсутність у посадовця досвіду військової служби та роботи у сфері ветеранської політики. У відповідь Кім попросив українців про підтримку та пообіцяв представити план змін у міністерстві.

Крім того, міністр повідомляв про плани створення п'яти регіональних філій Національного військового меморіального кладовища. За його словами, вісім областей запропонували земельні ділянки для майбутніх меморіальних комплексів, а в державному бюджеті на 2027 рік передбачили фінансування їх проєктування.