У ніч на 23 листопада російські окупанти атакували Немишлянський район Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

За інформацією Синєгубова, внаслідок ворожої атаки пошкоджені будівля дитячого садка та скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків.

Через російський удар постраждали 25-річний чоловік, , 31-річна, 66-річна та 86-річна жінки.

Як відомо, ввечері 20 листопада окупанти вдарили ударним безпілотником по п'ятиповерховому житловому будинку в селищі Солоницівка Харківського району. Постраждали 11 людей.

Після влучання безпілотника в будинку спалахнула пожежа площею 250 кв. м. Вогонь охопив квартири на четвертому та п'ятому поверхах, а також частину технічного поверху.

Крім багатоповерхівки, від удару постраждали інші багатоквартирні та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі.

Нагадаємо, 19 листопада російська армія вдарила по житловому кварталу Ізюма. Кількість постраждалих там зросла до 21, вісьмох людей госпіталізували, серед поранених – дівчатка віком 6 і 13 років. А в ніч на 20 листопада окупанти атакували медичний заклад у Харкові, там теж є постраждалі.

До слова, вночі 17 листопада російські терористи вдарили ракетами по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ворог завдав кілька ракетних ударів по Холодногірському району. Наслідки уточнюємо», – написав Терехов.