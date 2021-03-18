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    Активісти облили заправку мережі «БРСМ-Нафта» кров’ю і пояснили навіщо

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    &laquo;Всім, хто обрав для себе співпрацю з ворогом доведеться відповісти за свої дії&raquo;, &ndash; зазначають організатори акції - Активісти облили заправку мережі «БРСМ-Нафта» кров’ю і пояснили навіщо
    «Всім, хто обрав для себе співпрацю з ворогом доведеться відповісти за свої дії», – зазначають організатори акції

    Протестувальники звинувачують мережу АЗС у фінансування проросійської партії Шарія

    Представники організації «Національний Спротив» облили рідиною схожою на кров та заклеїли плакатами зі звинуваченням у фінансуванні проросійських сил, зокрема партії Шарія, одну з заправок мережі БРСМ у Києві. Про це стало відомо із повідомлення організації у Facebook.

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    Активісти облили заправку мережі «БРСМ-Нафта» кров’ю і пояснили навіщо
    Активісти облили заправку мережі «БРСМ-Нафта» кров’ю і пояснили навіщо
    Активісти облили заправку мережі «БРСМ-Нафта» кров’ю і пояснили навіщо
    Активісти облили заправку мережі «БРСМ-Нафта» кров’ю і пояснили навіщо
    Активісти облили заправку мережі «БРСМ-Нафта» кров’ю і пояснили навіщо

    «Національний Спротив» завітав в гості до спонсорів Шарія – мережі заправок «БРСМ-Нафта». Журналістами були доведено, що БРСМ витрачає мільйони гривень «чорного налу» на фінансування цієї ватної шобли. Сьогодні ми прийшли, аби бариги зрозуміли – в Україні не місце пособникам окупантів і ми прикриємо кожне джерело, з якої отримують кошти проросійські шістки та агентура», – йдеться у повідомленні організації.

    «Всім, хто обрав для себе співпрацю з ворогом доведеться відповісти за свої дії», – резюмували у повідомленні організації.

    Як повідомлялось раніше, журналісти-розслідувачі з програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» стверджують, що мережа автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» фінансує діяльність політичного проєкту «Партія Шарія», лідером якого є блогер Анатолій Шарій. Про це йдеться в розслідуванні, автори якого посилаються на листування членів політичної сили.

    Теги: партії націоналісти активісти АЗС фінансування Анатолій Шарій
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