Активісти облили заправку мережі «БРСМ-Нафта» кров’ю і пояснили навіщо

«Всім, хто обрав для себе співпрацю з ворогом доведеться відповісти за свої дії», – зазначають організатори акції

Протестувальники звинувачують мережу АЗС у фінансування проросійської партії Шарія

Представники організації «Національний Спротив» облили рідиною схожою на кров та заклеїли плакатами зі звинуваченням у фінансуванні проросійських сил, зокрема партії Шарія, одну з заправок мережі БРСМ у Києві. Про це стало відомо із повідомлення організації у Facebook.

«Національний Спротив» завітав в гості до спонсорів Шарія – мережі заправок «БРСМ-Нафта». Журналістами були доведено, що БРСМ витрачає мільйони гривень «чорного налу» на фінансування цієї ватної шобли. Сьогодні ми прийшли, аби бариги зрозуміли – в Україні не місце пособникам окупантів і ми прикриємо кожне джерело, з якої отримують кошти проросійські шістки та агентура», – йдеться у повідомленні організації.

«Всім, хто обрав для себе співпрацю з ворогом доведеться відповісти за свої дії», – резюмували у повідомленні організації.

Як повідомлялось раніше, журналісти-розслідувачі з програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» стверджують, що мережа автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» фінансує діяльність політичного проєкту «Партія Шарія», лідером якого є блогер Анатолій Шарій. Про це йдеться в розслідуванні, автори якого посилаються на листування членів політичної сили.