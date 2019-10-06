Акторка «Кварталу 95» розповіла, як Зеленський вичитує жарти про себе



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Володимир Зеленський

Зеленський залишається активним у групах соцмереж, пов’язаних з «Кварталом 95»

Президент України Володимир Зеленський вичитує жарти, які сценаристи «Кварталу 95» пишуть про главу держави та його дружину.

Про це в ефірі програми «Світське життя» розповіла акторка проєкту Олена Кравець.

«Вова все перевіряє. Він вичитує тексти… По-друге, ми ж думаємо, що ми кажемо», – сказала Кравець.

Акторка також повідомила, що чинний президент залишається активним у групах соцмереж, пов’язаних із «Кварталом 95», «і він там іноді щось навіть пише».

Нещодавно повідомлялося, на чому їздять Зеленський і його свита.