Третій раунд переговорів з Росією. Зеленський назвав строки

Президент: «Домовленість така: завершаться обміни - сторони обговорять наступний крок»

Україна та Росія домовляться про третій раунд переговорів лише після завершення великого обміну полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російського групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок», – розповів він.

Попередньо відомо, що обміни можуть завершитися 20 чи 21 червня.

«Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть. Буде завтра знову. Повинен бути. Поки що так, нема що додати», – каже президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін веде переговори з Україною тільки через загрозу нових санкцій. Президент розповів, що Росії важливо показати президенту США Дональду Трампу, що «між Україною і РФ є дипломатичний міст». – «Щоб проти Росії не запроваджували санкцій».

Більше того, за словами Зеленського, РФ хотіла діалогу без європейців і без американців, щоб ізолювати Україну.