Головна Думки вголос Олег Постернак
search button user button menu button
Олег Постернак Керівник Центру политичної розвідки, політтехнолог

Вболівальники війни. Що не так з частиною українців

glavcom.ua
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
фото: ЗСУ

Війна – це не блокбастерний кінофільм. У простих людей немає і не буде пульту від телеекрану

Зустрілись троє знайомих – політтехнолог (власне, я), військовий, який брав участь в обороні Київщини та дрібний бізнесмен, що торгує в інтернеті всяким непотребом.

Розмовляємо про початок війни і той факт, що ЗСУ було повністю готове до її початку. Власне, це підтвердив і Буданов в останньому інтерв'ю «Рік за кадром», говорячи про значення Гостомеля у процесі оборони Києва.

Бізнесмен починає щось розповідати про свої матеріальні труднощі, кляне росіян, а потім нервово і збуджено репетувати:

– Чого нам не сказали про війну? Чого не повідомили, що стовідсотково війна буде? Що це за влада пройдисвітів та брехунів?

Військовий все це вислуховує, неспішно закурює цигарку, дивиться у небо і філософським тоном говорить:

– А хто, б***, ви такі, щоб вам повідомляти про війну? Їй Богу, хто ви такі?

Я не витримав і зареготав.

Мораль цієї розмови така. Війна – це не блокбастерний кінофільм. У простих людей немає і не буде пульту від телеекрану.

Керують війною спеціально навчені люди, а народ має стати мовчазним працьовитим роботом, як годинник, задля фронту, перемоги, виживання.

А так – у нас стало занадто багато вгодованих цивільних вболівальників, які зі свою непроханою і категоричною думкою лізуть в усі дири. Задля або особистого нікчемного самоствердження, або об'єктивної фрустрації у психологічно важкий час, що потребує періодичного виходу накопиченої агресії.

Тих часів, коли думка кожного має бути почутою і врахованою, під час війни ніяк не може бути.

Звісно, війна потребувала б закритих ртів, однак в українській реальності егоанархізму досягнути це важко. Так і живемо.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна влада бізнесмен солдат українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російcька армія намагається знищити українців
«Путінська формула смерті» або Як Україну хочуть помирити з РФ
16 травня, 17:10
Кожен українець мріє про розвал РФ
Яке майбутнє чекає на Росію. Розвіємо деякі фантазії українців
15 травня, 12:50
Служба в армии должна быть честью, а не наказанием
Зачем украинскую армию превращают в исправительную колонию?
11 травня, 18:04
Путінська Росія проявила себе як антиєвропейська країна, що суперечить самій суті Одеси, відкритого, креативного міста і центру вільної комерції
Захоплення Одеси. Новий «план» російської пропаганди Інформаційний фронт
22 квiтня, 12:00
Окупанти застосували до 24 ударних дрони
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
4 травня, 07:29
Бої за Бахмут тривають уже дев'ять місяців
Битва за Бахмут: ISW повідомляє про просування окупантів (мапа)
26 квiтня, 06:53
Братущик про Лорак: Нині живе, як маріонетка, лялька
Навіть школу не закінчила. Народна артистка України розповіла про Ані Лорак
8 травня, 10:58
Поліцейські зможуть контролювати надходження до держбюджету платежів у рамках адмінштрафів
Кабмін розширив повноваження поліції
12 травня, 17:22
Ігор Корнет очолює «МВС ЛНР» з 2014 року
Вибух у Луганську. Стало відомо, на кого було скоєно замах
15 травня, 15:31

Олег Постернак

Вболівальники війни. Що не так з частиною українців
Вболівальники війни. Що не так з частиною українців
Що буде, якщо Лукашенко раптово помре
Що буде, якщо Лукашенко раптово помре
Паразитування на темі української війни. Що задумав президент Бразилії?
Паразитування на темі української війни. Що задумав президент Бразилії?
Міф про безмежну любов Путіна до дітей. Причина його створення
Міф про безмежну любов Путіна до дітей. Причина його створення
Чи може війна бути «контрольованою»?
Чи може війна бути «контрольованою»?
Путін готовий програти Заходу, але не Україні
Путін готовий програти Заходу, але не Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
61K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
56K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
34K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
24K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
16K
Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту