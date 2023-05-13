Загинули дев’ятеро пілотів: стали відомі подробиці авіатрощі в Брянській області

У місті Клинці в аварії вертольота Мі-8 загинули троє членів екіпажу

Гелікоптери та винищувачі входили в одну авіагрупу

Дев’ятеро пілотів загинули сьогодні, 13 травня, внаслідок аварії двох вертольотів Мі-8 та літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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Так, у місті Клинці в аварії вертольота Мі-8 загинули троє членів екіпажу.

В Унецькому районі після аварії другого вертольота Мі-8 загинули ще троє членів екіпажу бойової машини.

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У селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34.

У селі Сурецький Муравей загинув пілот винищувача Су-35.

Російська газета «Комерсант» повідомляє, що гелікоптери та винищувачі входили в одну авіагрупу. Винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару, а гелікоптери – їх підстрахувати, підібрати екіпажі, якщо російські «Сушки» зіб'ють.

Співрозмовник підтвердив, що з вильоту на аеродром вони не повернулися.

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Раніше губернатор Брянщини Олександр Богомаз уперше прокоментував аварії літаків та гелікоптерів в області.

Нагадаємо, у Брянській області РФ 13 квітня зазнав краху винищувач Су-34 і два вертольоти росіян. Також повідомляють про ймовірне знищення ще одного російського літака Су-25.

Як зазначають деякі телеграм-канали, таких втрат авіації не було у РФ з минулого року.

Також Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи у Брянській області: падіння гелікоптера Мі-8 та винищувача Су-34. Перший літальний апарат упав у самих Клинцях Брянської області, а другий поблизу російського села Сурецкий Муравей.

Напередодні стало відомо, що у Брянській області РФ зазнав катастрофи вертоліт. Перед падінням гелікоптер довго кружляв над містом Клинці, а потім упав.