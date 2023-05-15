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Молдова може вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Молдова може вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД: деталі
За словами гросу Молдова більше не може «залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором» і повинна відокремитись від СНД

Голова молдовського парламенту хоче ініціювати законну процедуру, яка дозволить «зробити перший крок для виходу зі Співдружності»

Молдова може вийти з Міжпарламентської асамблеї Співдружності Незалежних Держав. Про це заявив 15 травня голова молдовського парламенту Ігор Гросу. Чиновник хоче ініціювати законну процедуру, яка дозволить «зробити перший крок для виходу зі Співдружності», повідомляє NewsMaker.

Гросу додав, що вже обговорив ініціативу з громадянами, парламентською фракцією партії «Дія і солідарність» (PAS), а також із президенткою Молдови Майєю Санду.

Крім того, політик заявив, що має намір повідомити про свою ініціативу прем'єр-міністра Доріну Речану і підготувати законопроєкт до наступного засідання Постійного бюро парламенту.

«Після того, як засновник СНД Росія варварськи напала на Україну, ця організація більше не може називатися спільнотою. Це стане першим кроком для виходу нашої країни з СНД, від якого Молдова відокремлена географічно після виходу України», – сказав він.

До цього Гросу зауважив, що Молдова більше не може «залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором» і повинна відокремитись від СНД.

«Ми готові відокремитися від джерела зла, війни та бідності. За 30 років ми довели, що прагнемо до процвітання і демократії та до кращого майбутнього. СНД – це організація, створена Росією на руїнах СРСР, щоб тримати під контролем колишні радянські республіки. Ми більше не можемо залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором», – наголосив Гросу.

Нагадаємо, уряд Молдови розробив «чорний список» росіян, яким заборонили в'їзд до країни через підтримку агресії РФ проти України.

До такого списку увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Серед них – Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.

До слова, так званий представник Тирасполя у РФ Леонід Манаков заявив, що «придністровська влада» просить Росію збільшити кількість «миротворців» через «погіршення ризиків безпеки» в регіоні. На думку Тирасполя, це можна зробити й завдяки росіянам, які мешкають у Придністров’ї.

 

Теги: Молдова росія СНД

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