  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ірина Верещук обіцяє зробити в уряді &laquo;фокус на молоді&raquo; - Нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром

    Ірина Верещук обіцяє зробити в уряді «фокус на молоді»

    фото з відкритих джерел

    Майбутня міністерка з питань реінтеграції видала купу обіцянок

    Народна депутатка фракції «Слуга народу» Ірина Верещук, якій пророкують посаду очільниці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, поділилася своїм баченням роботи відомства. Про це вона написала у Facebook.

    «Вчора багато спілкувалася з журналістами в кулуарах Ради. Звісно, всіх цікавить, як я бачу свої перші кроки на посаді віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Якщо Рада підтримає мою кандидатуру, я почну з того, що проведу аудит стану виконання Міністерством своїх завдань згідно з профільними законами, указами президента, актами Кабміну, рішеннями РНБО тощо. Треба зрозуміти, де ми зараз знаходимося в плані виконання профільних стратегій. Також треба чітко оцінити ступінь реалізації тих чи інших профільних проєктів та державних програм», – зазначила Верещук.

    Вона також окреслила пріорітети роботи Мінреінтеграції:

    1. реінтеграція вже сьогодні;
    2. через інформаційну, гуманітарну, цифрову присутність на тимчасово окупованих територіях;
    3. фокус на молоді;
    4. мобілізація міжнародної фінансової допомоги на інфраструктурні проєкти на прилеглих територіях.

    «Міністерство з питань реінтеграції має бути генератором м’якої сили на напрямку роботи з тимчасово окупованими територіями Криму та Донбасу», – наголосила Верещук.

    До слова, сьогодні Рада звільнила Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

    З квітня 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень.

    У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції.

    На посаду міністра з реінтеграції тепер претендує Ірина Верещук. За словами Верещук, обійняти цю посаду їй запропонував президент Володимир Зеленський.

    Теги: міністр кадрові зміни політика Міністерство ТОТ та ВПО партія Слуга народу уряд Ірина Верещук аудит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром