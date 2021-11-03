Нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром

Майбутня міністерка з питань реінтеграції видала купу обіцянок

Народна депутатка фракції «Слуга народу» Ірина Верещук, якій пророкують посаду очільниці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, поділилася своїм баченням роботи відомства. Про це вона написала у Facebook.

«Вчора багато спілкувалася з журналістами в кулуарах Ради. Звісно, всіх цікавить, як я бачу свої перші кроки на посаді віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Якщо Рада підтримає мою кандидатуру, я почну з того, що проведу аудит стану виконання Міністерством своїх завдань згідно з профільними законами, указами президента, актами Кабміну, рішеннями РНБО тощо. Треба зрозуміти, де ми зараз знаходимося в плані виконання профільних стратегій. Також треба чітко оцінити ступінь реалізації тих чи інших профільних проєктів та державних програм», – зазначила Верещук.

Вона також окреслила пріорітети роботи Мінреінтеграції:

реінтеграція вже сьогодні; через інформаційну, гуманітарну, цифрову присутність на тимчасово окупованих територіях; фокус на молоді; мобілізація міжнародної фінансової допомоги на інфраструктурні проєкти на прилеглих територіях.

«Міністерство з питань реінтеграції має бути генератором м’якої сили на напрямку роботи з тимчасово окупованими територіями Криму та Донбасу», – наголосила Верещук.

До слова, сьогодні Рада звільнила Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

З квітня 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції.

На посаду міністра з реінтеграції тепер претендує Ірина Верещук. За словами Верещук, обійняти цю посаду їй запропонував президент Володимир Зеленський.