Арахамія аргументував відставку Любченка тим, що він чоловік

За словами Арахамії, Любченко – «нормальний менеджер»

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив відставку першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка необхідністю гендерного балансу. Таку заяву він зробив у коментарі LB.ua.

«Любченко – нормальний менеджер. Просто вважаємо, що віцепрем'єр-жінка для гендерного балансу буде кращою», – сказав Арахамія.

На місце Любченка розглядають заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у першого віцепрем'єр-міністра України Олексія Любченка та в.о. голови Податкової Євгена Олейнікова.

Згодом НАБУ підтвердило обшуки у Любченка та податківців. Обшуки здійснюють у межах розслідування податкових «скруток».

До слова, Арахамія заявив, що в четвер Рада голосуватиме за чотирьох міністрів.

Як відомо, 3 листопада фракція «Слуга народу» направила Кабінету міністрів трьох кандидатів на вакантні посади в уряді після сьогоднішніх відставок.

Також парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого сьогодні віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони.

До слова, нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром.

Нагадаємо, сьогодні парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана.

Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського. Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

Віцепрем’єр Олег Уруський теж звільнений з уряду.