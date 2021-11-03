Уряд призначив в.о. міністра захисту навколишнього середовища

Сьогодні Рада звільнила Романа Абрамовського з посади міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів

Кабінет міністрів призначив виконуючого обов'язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України після звільнення посади міністра Романа Абрамовського. Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України на Руслана Стрільця, – повідомив він.

Раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що саме заступник міністра захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець буде в. о. міністра після відставки Абрамовського.

До слова, Арахамія заявив, що в четвер Рада голосуватиме за чотирьох міністрів.

Як відомо, 3 листопада фракція «Слуга народу» направила Кабінету міністрів трьох кандидатів на вакантні посади в уряді після сьогоднішніх відставок.

Також парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого сьогодні віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони.

До слова, нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром.

Нагадаємо, сьогодні парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана.

Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського.

Згодом Арахамія аргументував відставку Любченка тим, що він чоловік

Ще народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

Віцепрем’єр Олег Уруський теж звільнений з уряду.