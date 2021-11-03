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    Парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана

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    Міністр під час перебування на посаді відзначився ворожнечею із начальником генерального штабу - Парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана
    Міністр під час перебування на посаді відзначився ворожнечею із начальником генерального штабу
    фото: armyinform.com.ua

    Під час засідання за його відставку вчергове висловилися кілька депутатів

    Верховна Рада 3 листопада розглянула подання про звільнення з посади міністра оборони України андрія Тарана. Відповідне голосування транслювалося в ефірі парламентського телеканалу «Рада».

    За рішення про відставку міністра проголосував 341 депутат.

    Під час пленарного засідання одразу кілька депутатів під час своїх виступів наголосили на необхідності позбавити міністра посади.

    Нагадаємо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

    Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського. Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

    Рада також 3 листопада звільнила Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Віцепрем’єр Олег Уруський теж звільнений з уряду.

    Як стало відомо «Главкому» із власних джерел кадрові ротації у кабінеті міністрів наступні:

    • Міністерство екології замість Романа Абрамовського очолить його заступник Руслан Стрілець;
    • Олексій Резніков стане міністром оборони замість Андрія Тарана;
    • Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук стане замість Резнікова віцепрем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
    • Головний митник Павло Рябікін замість Олега Уруського стане віцепрем'єр-міністром із питань стратегічних галузей промисловості.
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    Теги: Верховна Рада міністр депутат парламент Андрій Таран звільнення
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    Парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана