Парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана



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Міністр під час перебування на посаді відзначився ворожнечею із начальником генерального штабу фото: armyinform.com.ua

Під час засідання за його відставку вчергове висловилися кілька депутатів