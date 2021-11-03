Парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана
Під час засідання за його відставку вчергове висловилися кілька депутатів
Верховна Рада 3 листопада розглянула подання про звільнення з посади міністра оборони України андрія Тарана. Відповідне голосування транслювалося в ефірі парламентського телеканалу «Рада».
За рішення про відставку міністра проголосував 341 депутат.
Під час пленарного засідання одразу кілька депутатів під час своїх виступів наголосили на необхідності позбавити міністра посади.
Нагадаємо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.
Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського. Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.
Рада також 3 листопада звільнила Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Віцепрем’єр Олег Уруський теж звільнений з уряду.
Як стало відомо «Главкому» із власних джерел кадрові ротації у кабінеті міністрів наступні:
- Міністерство екології замість Романа Абрамовського очолить його заступник Руслан Стрілець;
- Олексій Резніков стане міністром оборони замість Андрія Тарана;
- Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук стане замість Резнікова віцепрем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Головний митник Павло Рябікін замість Олега Уруського стане віцепрем'єр-міністром із питань стратегічних галузей промисловості.