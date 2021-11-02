Разумков побачив «новий тренд» у діяльності керівництва «Слуги народу»

Ексспікер наголосив, що мандат йому дали виборці і тільки вони можуть його забрати

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що розгляд питання про позбавлення його мандата на з’їзді «Слуги народу» буде порушенням закону.

Коментуючи заяву голови партії та віцеспікера Олександра Корнієнка про можливе виключення ексспікера з лав «Слуги народу», Разумков назвав це беззаконням.

Депутат упевнений, що керівники «Слуги народу» не мають доказів того, що він вийшов із фракції.

«Йти «по бєзпрєдєлу», вибачте, – це новий тренд, який ми спостерігаємо», – зазначив народний депутат.

Разумков розповів, що отримав листа від Давида Арахамії, де він посилається, що на сайті Ради Разумков значиться як позафракційний.

«Тобто голова фракції не тільки не знає, скільки в нього нардепів, а й не знає, хто входить, а хто виходить»,— здивувався ексспікер і наголосив, що мандат йому дали виборці і тільки вони можуть його забрати.

Також Разумков назвав вироком для провладної партії результат позачергових виборів до Карлівської міськради, де «слуги» набрали 1,5%, та розкритикував відсутність кандидата у Харкові.

Розгляд питання позбавлення Разумкова мандата на з’їзді партії "Слуга народу" анонсував її голова перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Як аргумент Корнієнко навів те, що Разумков не голосував за низку передбачених партійною програмою рішень.

Голова фракції "слуг" Давид Арахамія також розповідав, що політсила визначатиметься щодо позбавлення Разумкова мандата народного депутата.

Також повідомлялося, що «Слуги народу» хочуть змінити роботу Ради після відставки Разумкова