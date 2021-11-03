Арахамія заявив, що в четвер Рада голосуватиме за чотирьох міністрів

За словами Арахамії, у четвер першим питанням депутати розглянуть законопроєкт №3205 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві»

Нового міністра екології Рада поки не призначатиме

Верховна Рада на засіданні в четвер, 4 листопада, голосуватиме за призначення міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, оборони, економіки та міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а також призначатиме керівника Апарату парламенту. Про це сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише «Укрінформ».

«Завтра буде чотири (міністри, – ред.) і пан Штучний (кандидат на посаду керівника Апарату Ради Вячеслав Штучний, – ред.)», – заявив Арахамія.

Голова фракції «Слуга народу» уточнив, що нового міністра екології Рада поки не призначатиме. За словами Арахамії, на засіданні уряду оберуть чинного заступника міністра Руслана Стрільця тимчасово виконуючим обов'язки міністра, а через один-два тижні буде визначена основна кандидатура на посаду міністра.

Крім того, за словами Арахамії, у четвер першим питанням депутати розглянуть законопроєкт №3205 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві», а потім – законопроєкт №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Як відомо, 3 листопада фракція «Слуга народу» направила Кабінету міністрів трьох кандидатів на вакантні посади в уряді після сьогоднішніх відставок.

Також парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого сьогодні віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони.

До слова, нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром.

Нагадаємо, сьогодні парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана.

Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського. Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

Віцепрем’єр Олег Уруський теж звільнений з уряду.