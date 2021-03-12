Темпи прискорюються. Вчора ковід-вакцину отримали майже 9 тисяч українців

Найбільше щеплень за добу зробили в Київській області – 950

Понад 38 тисяч людей в Україні отримали першу дозу вакцини проти COVID-19

В Україні за 11 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 8 859 людям. Загалом від початку кампанії з вакцинації першу дозу препарату отримали 38 237 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За 11 березня зробили на 2 961 щеплення більше, ніж напередодні. Вакцинацію здійснювали 162 мобільні бригади.

Найбільше щеплень за добу зробили в Київській області – 950. Також серед лідерів Дніпропетровська (800) та Донецька (610) області.

Найменше за добу щепили в Чернігівській (80) та Житомирській (128) областях. Донедавна Закарпаття було серед регіонів, де робили найменше вакцин. Так сталося через те, що в області працювала одна мобільна бригада, але до кінця тижня там мають працювати 9 бригад.

Загалом найбільше вакцинували в Донецькій області – там щеплення зробили 4 114 людям. А найменше – у Чернігівській області (626).

До слова, у Києві та області люди стали охочіше вакцинуватися від корона вірусу.

Також Главком повідомляв, що МОЗ звернувся за дозволом оприлюднити інформацію про ковід-вакцину. На початку березня стало відомо, що МОЗ засекретив умови закупівлі вакцин від коронавірусу. Також відомо, що індійську вакцину CoviShield зареєстрували в Україні за заявою фірми, заснованої три місяці тому, Grace of God (перекладається як «Благодать Божа»).

В Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Разом з тим дев'ять країн призупинили вакцинацію AstraZeneca через випадки утворення тромбів у людей, які отримали щеплення.

Додамо, що за пів року YouTube видалив понад 30 тис. відео з фейками про вакцини. Акаунти, які причетні до поширення дезінформації про коронавірус, можуть заблокувати назавжди.

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