Україна отримає 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca

Препарати будуть доставлені в Україну до травня

Названо країни, які першими мають отримати вакцини в рамках програми COVAX. Відповідну заяву розміщено на сайті ЮНІСЕФ. Програма, яка впроваджується Всесвітньою організацією охорони здоров‘я і до якої входить також Україна, має на меті збільшити доступ 92 бідніших країн до вакцин від Covid-19. До переліку, увійшла і Україна.

Як відзначається, Україні виділено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India. У переліку також окремо згадуються 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech, про постачання яких до України вже повідомлялось раніше.

Відзначається, що дані базуються на чинній інформації щодо наявності вакцин.

Надалі будуть публікуватись дані щодо орієнтовних графіків поставок цих доз, які розбито на період лютий-березень та квітень-травень.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розраховує, що в рамках механізму COVAX по справедливому розподілу вакцин від коронавірусу до кінця травня буде поставлено не менше 237 млн доз у 142 країни.

Раніше повідомлялося, що Гана стала першою країною світу, яка отримала 600 000 доз вакцин AstraZeneca вироблених Serum Institute of India.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.