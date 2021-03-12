Відомий лікар висміяв помилки в українській інструкції до Covishield

Понад 38 тисяч людей в Україні отримали першу дозу вакцини проти Covid-19

Понад 38 тисяч людей в Україні отримали першу дозу вакцини проти Covid-19

В Україні триває вакцинація індійською вакциною CoviShield

Відомий лікар із Рівного Павло Сільковський в соцмережі Facebook висміяв помилки в українській інструкції до препарату Covishield, яким наразі вакцинують громадян.

Так, в українській версії інструкції до вакцини Covishield, яка розміщена в державному реєстрі лікарських засобів, йдеться: «Вироблено у 293 клітинах генетично модифікованих нирок ембріону людини». Лікар стверджує, що 293 клітини не мають нічого спільного з клітинною лінією HEK-293, яка справді виділена з людського ембріона вже багато років тому.

«Такі серйозні помилки в таких відповідальних речах, м’яко кажучи, неприпустимі. Бо для багатьох таке формулювання служить великим каменем спотикання. Проте маю зазначити, що в нас може бути низка важливих і аргументованих запитань до вакцин і вакцинації загалом. Але аргумент, що у вакцинах використана клітинна лінія HEK-293, є дуже слабким і сумнівним для відмови від вакцинації», – зауважив Сільковський.

Крім того, недолугість помилок в українському перекладі інструкції до вакцини Covishield лікар вирішив показати в гумористичній формі:

«Розмова на індійському заводі вакцин:

– Амаре, я вже виділив 300 клітин із нирок людського ембріону. Цього достатньо для нашої нової вакцини Ковішелд?

– Нітіне, та ти що! Яких 300?! В Астразанека сказали 293! І ні клітини більше. Забирай назад 7 клітин, бо нічого не буде!».

Нагадаємо, в Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Від початку кампанії першу дозу отримали понад 30 тисяч українців. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Днями Міністерство охорони здоров’я звернулося до Crown Agents щодо можливості надання інформації про вакцини Covishield виробництва Serum Institute of India. Мова про дату виробництва та строк придатності.

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