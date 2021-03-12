AstraZeneca спростовує заяви про небезпеку вакцини

У ЄС було зафіксовано 22 випадки тромбозу серед трьох мільйонів осіб, які вакцинувалися AstraZeneca

Представник компанії AstraZeneca відреагував на повідомлення про блокування вакцини у низці країн Європи через побічні ефекти. У розмові з телеканалом CNBC він запевнив журналістів у безпечності препарату.

«Безпека пацієнта – вищий пріоритет для AstraZeneca. Регулятори схвалюють лише вкрай ефективні і безпечні вакцини, і вакцина AstraZeneca – одна з них. Безпечність вакцини ретельно вивчалася, і (...) підтверджено, що в цілому її добре переносять», – заявив представник компанії.

На даний момент дев'ять європейських країн зупинили або тимчасово обмежили вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів. Австрія, Естонія, Латвія, Литва і Люксембург зупинили використання препарату з конкретної партії в мільйон доз, яка була поставлена в 17 країн Європи. При цьому Данія, Ісландія і Норвегія зупинили всі свої поставки цієї вакцини.

Всього, за даними Європейського агентства лікарських засобів (EMA), на території ЄС було зафіксовано 22 випадки тромбозу на три мільйони тих, хто прищепився AstraZeneca. У регуляторі не пов'язують це явище із застосуванням вакцини, проте розслідування випадків смерті триває.

Нагадаємо, Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

Додамо, що за пів року YouTube видалив понад 30 тис. відео з фейками про вакцини. Акаунти, які причетні до поширення дезінформації про коронавірус, можуть заблокувати назавжди.

Зазначимо, що в Україні за 11 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 8 859 людям. Загалом від початку кампанії з вакцинації першу дозу препарату отримали 38 237 людей.

Також Главком повідомляв, що МОЗ звернувся за дозволом оприлюднити інформацію про ковід-вакцину. На початку березня стало відомо, що МОЗ засекретив умови закупівлі вакцин від коронавірусу. Також відомо, що індійську вакцину CoviShield зареєстрували в Україні за заявою фірми, заснованої три місяці тому, Grace of God (перекладається як «Благодать Божа»).

В Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

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