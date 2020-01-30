Гримчак вийшов із СІЗО



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Юрій Гримчак вийшов на свободу

Дружина ексзаступника міністра Юлія Гримчак підтвердила цю інформацію

Ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака звільнено з-під варти, повідомив його адвокат Дмитро Мельник.

«Справа Гримчака. Нарешті Юрій Миколайович на свободі!» - написав Мельник на своїй сторінці у соцмережі Facebook у четвер.

Дружина ексзаступника міністра Юлія Гримчак також підтвердила цю інформацію. «Юра вільний!» - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 24 грудня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака.

19 грудня Вищий антикорупційний суд зменшив розмір грошової застави для підозрюваного колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака з 6 млн грн до 2 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 11 грудня Вищий антикорупційний суд змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий арешт для «помічника» колишнього заступника міністра Гримчака і рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, що 14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його «помічника» Ігоря Овдієнка в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

Згодом НАБУ повідомило, що Гримчак вимагав $ 100 тис. у представника приватного ТОВ (мається на увазі «Юридичне Бюро «ЮрЖитло»), який звернувся до високопосадовця з проханням вплинути на суддів, які розглядають цивільну справу щодо стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь.

Після затримання Гримчака і Овієнка суд обрав обом арешт на 60 днів із правом внесення застави в розмірі 6 млн грн і 4 млн грн, відповідно.

Гримчак і Овдієнко підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У разі доведення вини їм загрожує позбавленням волі від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Треба наголосити, що з самого початку епізод із Гримчаком правоохоронці вмонтували у справу із замаху на вбивство журналістки і нардепа VIII скликання Тетяни Чорновол.

Пізніше справу, де фігурують Гримчак та Овдієнко, перекваліфікували на ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).