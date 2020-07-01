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    Події в Україні

    Гримчак подав позов проти України до Європейського суду з прав людини (документ)

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    <p>Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря</p> - Гримчак подав позов проти України до Європейського суду з прав людини (документ)

    Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря

    Суд прийняв заяву до розгляду, - адвокат

    Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчака подав позов проти України до Європейського суду з прав людини. Про це повідомив адвокат Гримчака Дмитро Мельник у Facebook.

    Адвокат зазначив, що суд прийняв заяву до розгляду.

    «Вона стосується порушень п. 1 та п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», - написав Мельник.

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    До відома, стаття 5 Конвенції захищає право на свободу та особисту недоторканність. Її пункт 1 говорить, що ніхто не може бути позбавлений волі інакше як в порядку, встановленому законом. Пункт 2 передбачає, що кожному заарештованому повинні негайно пояснити причини його арешту і будь-яке обвинувачення, яке висувається.

    Нагадаємо, НАБУ закінчило досудове розслідування справи про можливе шахрайське заволодіння $1 млн колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнком.

    26 травня Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Гримчака.

    1 червня у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання з розгляду по суті обвинувального акту в справі ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

    суд НАБУ адвокат розслідування Facebook Юрій Гримчак
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