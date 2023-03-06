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Зеленський та Залужний сперечаються через Бахмут – Bild

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зеленський та Залужний сперечаються через Бахмут – Bild
Між Зеленським і Залужним мова йде вже не тільки про військові питання
фото з відкритих джерел

Іноземне видання наголосило, що головнокомандувач ЗСУ кілька тижнів тому вже рекомендував подумати про вихід із Бахмута з тактичних міркувань

Президент України Володимир Зеленський нібито сперечається стосовно битви за Бахмут на Донеччині з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним. Про це повідомляє видання Bild.

Нині найпекельнішою точкою на Сході є Бахмут: окупанти намагаються оточити місто з українськими захисниками. У виданні зазначили, що ніде більше не загинуло стільки військових, а тактика «м'ясорубки» Росії ніде більше не була такою кривавою. До того ж жодне інше місце не викликає більш бурхливих дискусій всередині України.

Bild повідомило, що між Зеленським та Залужним виникла суперечка стосовно битви за місто: у них були принципово різні погляди на те, як армія повинна впоратися з Бахмутом.

Із кількох джерел у політичному керівництві Києва виданню стало відомо, що Залужний кілька тижнів тому вже рекомендував подумати про вихід із Бахмута з тактичних міркувань.

Bild пише, що з військової точки зору місто не має стратегічного значення, вихід із зруйнованого міста не мав би вирішального значення. Лише через концентрацію окупантів та розміщення тисяч найманців «Вагнера» Бахмут став політичним символом. У грудні Зеленський оголосив місто «фортецею».

У невпинних спробах взяти місто штурмом Росія втратила тисячі солдатів, у тому числі колишніх полонених. Понад півроку країна-агресорка веде боротьбу за захоплення східноукраїнського міста. Але хоча втрати росіян, як кажуть, значно більші, під час самовідданої оборони міста загинуло й багато українських військових. Мовляв, саме на цьому тлі Залужний наполягав на можливому виході з Бахмута на ранній стадії.

Український уряд сказав Bild, що рішення залишитися з Бахмутом було правильним. Аже тримаючись за місто російській армії було завдано серйозної шкоди як в особовому, так і в матеріальному плані. Наприклад, було знищено чимало танків і бронетехніки.

Видання пише, що за даними українських військових, верховний головнокомандувач збройних сил працює лише на перемогу над російськими військами та намагається максимально захистити своїх солдатів. Тільки це призвело до дискусії про Бахмут.

Позицію Залужного поділяє більшість бахмутських бійців. Український військовий аналітик, який побажав залишитися неназваним, сказав Bild, що переважна більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто утримують.

«Питання, які задають собі хлопці з Бахмута: яка стратегія? Навіщо нам окопуватися, коли нас оточує ворог?» – наголосив аналітик.

До слова, за даними ISW, ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті. Як ідеться у звіті, українські сили, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута. Водночас ISW впевнений, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона «продовжує поглинати російську живу силу і техніку у той час, як українські війська не зазнають надмірних втрат».

Нагадаємо, ЗСУ розповіли, чи відбувається масове відведення військ із Бахмута.

Як відомо, зараз жодних тактичних змін з української сторони у Бахмуті немає: Україна контролює ключову трасу в Бахмут.

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Теги: ворог Володимир Зеленський Бахмут росія окупанти армія Донеччина військові місто Валерій Залужний

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