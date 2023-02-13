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МЗС прокоментувало скандальні висловлювання Берлусконі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
МЗС прокоментувало скандальні висловлювання Берлусконі
Берлусконі та Путін – давні товариші
фото: з відкритих джерел

Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі поширює російську пропаганду і намагається «цілувати руки» президента Росії Володимира Путіна

У Міністерстві закордонних справ України назвали останні висловлювання Сільвіо Берлусконі на адресу президента Володимира Зеленського «спробою поцілувати по лікті в крові руки Путіна». Про це написав речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко нагадав, як у 2010 році працював в українському посольстві в Лівії, коли тодішній прем‘єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі.

«Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність. Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента – спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору», – зазначив речник.

Він зазначив, що експрем'єр має розуміти, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує рф до продовження злочинів проти України, і понесе за це політичну та моральну відповідальність.

Олег Ніколенко зауважив, що України високо цінує оперативну реакцію прем‘єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі.

Нагадаємо, що колишній прем’єр Італії Сильвіо Берлусконі виступив з критичними заявами на адресу президента України Володимира Зеленського. Берлусконі сказав, що якби Зеленський припинив «атакувати» два регіони на сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі.

 

Теги: МЗС війна росія Італія

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