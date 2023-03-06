ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті – ISW

ЗСУ можуть продовжувати поступовий відхід із боями, щоб виснажити російські війська у міських битвах

Українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті Донецької області, хоча ще зарано робити висновки щодо намірів України повністю вийти з міста. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як ідеться у звіті, українські сили, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута.

Фахівці зазначили, що геолокаційні відеозаписи свідчать, що сили ПВК «Вагнера» продовжували просуватися в північно-східній частині Бахмута і 5 березня просунулися в районі залізничної станції Ступки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Український військовослужбовець повідомив, що станом на 4 березня російські війська ще не перетнули річку Бахмутку в центральній частині Бахмута, а російські блогери стверджували, що вагнерівці відтіснили українські позиції до центральної частини Бахмута. Наразі незрозуміло, чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі річки Бахмутка», – йдеться в повідомленні.

Водночас ISW впевнений, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона «продовжує поглинати російську живу силу і техніку у той час, як українські війська не зазнають надмірних втрат».

«Українські війська навряд чи вийдуть із Бахмута одразу. Вони можуть продовжувати поступовий відхід із боями, щоб виснажити російські війська у міських боях. Російські війська навряд чи швидко здобудуть значні територіальні успіхи при веденні війни у місті, яка зазвичай є вигідною для тих, хто обороняється, і може дозволити українським військам завдати значних втрат наступаючим російським підрозділам, навіть якщо українські війська активно відступатимуть», – переконані аналітики.

Як ідеться у звіті, центр міста Бахмут розташований на західному березі річки Бахмутка. Російським військам доведеться вести бої через цю територію, якщо вони не зможуть просунутися безпосередньо на північ або південь від Бахмута. Зазначається, що такі міські умови та особливості річки можуть зіграти на руку українським силам, якщо вони зможуть утримати лінію від Хромового (селище на північно-західній околиці Бахмута – ред.) до траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас українська оборона позицій біля Хромового і на Т0504 може змусити російські війська вести бої через міську місцевість центральної частини Бахмута, що може призвести до значних затримок і втрат для російських сил та прискорити кульмінацію російського наступу.

«Міські бої в Бахмуті можуть ще більше виснажити і без того виснажені російські змішані сили, як це сталося після відходу українських військ з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ, що фактично поклало край російським наступальним операціям у Луганській і Донецькій областях влітку 2022 року», – повідомили фахівці.

мапа: ISW

Нагадаємо, що представник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що постачання наших сил у Бахмуті не порушено, ЗСУ продовжують тримати оборону міста.

До слова, українські військові змусили росіян покласти безліч своїх солдатів та відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку.

Крім того, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована ЗСУ.