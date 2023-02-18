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Путін уже програв одну війну – Кулеба

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін уже програв одну війну – Кулеба
Путіну не вдалося заморозити Європу цієї зими
фото з відкритих джерел

Кулеба подякував Німеччині за підтримку у відновленні української енергосистеми

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек на полях Мюнхенської безпекової конференції обговорили ситуацію з українською енергетикою, яка вже чотири місяці стає ціллю масованих російських ударів, а також енергетичну війну Володимира Путіна.

«Я зустрівся з віце-канцлером Німеччини Робертом Хабеком, який також є великим другом України. Я подякував йому за вирішальну підтримку Німеччини у відновленні української енергосистеми, пошкодженої російськими ударами», – написав Кулеба у твіттері.

«Ми зійшлися на думці, що одну війну Путін уже програв повністю: свою енергетичну війну з Європою», – зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, минулої осені країни Європи готувалися до важкої зими та енергетичної кризи, пов'язаної з поступовою відмовою від російських енергоресурсів через вторгнення РФ в Україну. Однак зима видалася теплою, і великої кризи європейцям, зокрема німцям, вдалося уникнути.

Європейські ціни на газ у п'ятницю впали нижче за 50 євро за мегават-годину вперше з осені 2021 року. Агентство Bloomberg пояснювало зниження цін м'якою погодою та успіхом зусиль зі скорочення споживання енергії, а також зростанням постачання зрідженого природного газу зі США та Катару.

Як повідомлялося, країни Європи накопичили занадто багато природного газу за високими цінами. Регіональні запаси природного газу, які в середньому становлять близько 65% потужності, знаходяться на найвищому рівні за останні роки.

Теги: росія енергетика газ війна Європа Україна Дмитро Кулеба

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