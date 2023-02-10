Атака дронів на Хмельниччину та удар по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

Зранку ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову та області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Хмельниччина

Близько 4-ї ранку відбулось влучання ворожого дрона «Шахед» в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежа ліквідована. Постраждалих нема.

Кіровоградщина

Під час повітряної тривоги, після півночі, в небі над Кропивницьким районом зпрацював наш винищувач по БПЛА.

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Чернігівщина

Три обстріли за добу. Із мінометів ворог поцілив по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Також зафіксовано скидання боєприпасу із БПЛА, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли сім громад області: Білопільської, Юнаківської, Великописарівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Глухівської, Шалигинської. Було зафіксовано 97 прильотів, у тому числі – скидання з БпЛА п'яти вибухових пристроїв. На жаль, є поранені та руйнування.

Юнаківська громада: внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл громади місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження, а також пошкоджено приватний будинок.

Білопільська громада: через мінометний обстріл з території РФ пошкоджено три приватні будинки та відбулося займання господарчої споруди. Постраждала від мінометів і Есманьська громада: внаслідок обстрілу одного із населених пунктів громади пошкоджено кілька будинків та будівель. На щастя, без людських втрат.

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Також внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл Зноб-Новгородської громади пошкоджено господарчу будівлю. В інших громадах, на щастя, без наслідків.

Запорізька область

Вночі – масована атака по Запоріжжю. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів - це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Дружелюбівка, Малинівка, Новоданилівка, Новодарівка, Степове, Мала Токмачка, Чарівне, Гуляйполе, Комишуваха, Ольгівське, Новоандріївка, Щербаки, Білогір'я, Червоне, Залізничне, Малі Щербаки, Кам'янське, Степногірськ.

Надійшло 15 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів

Дніпропетровщина

Минула доба була досить напруженою; ворог тричі вдарив по Марганцю з важкої артилерії; росіяни поранили чотири людини, серед них – дитина. Троє ушпиталені в стані середньої тяжкості. Вже нараховано 18 пошкоджених приватних будинків, 9 господарчих споруд, 4 автівки. Понівечено 3 адмінбудівлі, спортшколу, магазин, кав'ярню та пошту, зруйновано кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газопровід та водопровід. Детальна інформація щодо наслідків ще уточнюється.

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Ввечері рашисти запустили на область партію «Шахедів». Наші сили ППО збили всi БпЛА.

Внаслідок атаки ракетами у Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування. Поранений 46-річний працівник підприємства. Йому надали меддопомогу - лікуватиметься вдома. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. У Піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Без жертв. Всі служби працюють над усуненням наслідків важкої доби.

Харківщина

Зранку ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову та області. Попередньо ракетами С-300. Били по критичній інфраструктурі. Внаслідок ударів знеструмлено 150 тис. абонентів м. Харкова. Йде робота щодо резервування споживачів. Без постраждалих.

Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати з мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебувало близько 10 населених пунктів області.

Окупанти завдавали ударів по місту Куп’янськ. Майже зруйновано житловий будинок. Також обстріли здійснювалися і у смт Дворічна.

Також вчора ворог бив з артилерії та мінометів по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Красне. Вчора вдень російські війська завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря. Вночі окупанти обстріляли ракетами С-300 смт Борову Ізюмського району. Є влучання у проїжджу частину та приватний будинок. Без постраждалих.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки і Діброви.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження росіян потрапили Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва і Серебрянське лісництво.

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Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Поблизу Соледара, Бахмута, Вугледара – без суттєвих змін. Пізно ввечері і вночі – ракетні обстріли міст: Костянтинівка (руйнування промислових приміщень та теплотраси, без жертв); Слов'янськ (пошкоджені приміщення промислового об'єкту і багатоповерхівка, попередньо — без жертв); Новогродівка Новогродівської ТГ (зруйновано будинок, двоє постраждалих); Курахове (промислова зона, частково пошкоджені будівлі і обладнання промислового об'єкту, поранених та загиблих немає).

Крім того, артилерійські обстріли:

с.Торське та Зарічне Лиманської громади. Без жертв;

м.Торецьк (артилерія і гради. Пошкоджено будівлю центру комплектування (військомату), багатоповерхівку та приватні будинки;

м.Красногорівка. Зафіксовано влучення в триповерховий житловий будинок та на територію старого ринку. Постраждалих немає.

За добу на Донеччині: двоє загиблих, 11 поранених.

Миколаївщина

Вночі та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади Постраждалих немає.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пунктів, зокрема: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Садове, Берегове, Комишани та Херсон.

У Херсоні через російський обстріл поранення дістала одна людина, її доставили до лікарні.

Ворог знову атакував житловий квартал Херсона, поцілив в пʼятиповерхівку, що знаходиться в Шуменському мікрорайоні міста. Через влучання снаряда на останньому поверсі зайнялася пожежа – одна квартира вигоріла вщент. Силами вогнеборців пожежу локалізовано та ліквідовано. Без жертв.

Крім того, російська артилерія вкрила вогнем середмістя Берислава. Снаряди поцілили у складське приміщення магазину, де зберігалися пиломатеріали, сталася пожежа. Рятувальники ліквідували полум'я. Без жертв.

Також було влучання у приміщення фермерського господарства, приміщення пошкоджено. Загинуло багато свійських тварин, на щастя, люди не постраждали.

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У селі Нова Камʼянка Бериславського району на російській міні підірвались два чоловіки віком 30 і 26 років. З травмами кінцівок їх шпиталізували.

За добу на Херсонщині через агресію РФ одна людина загинула, троє поранені.

Вчора вдень на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано ворожий розвідувально-ударний безпілотник «Оріон».

З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 68 осіб, з них восьмеро – діти.

Нагадаємо, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.