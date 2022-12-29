Банкова підрахувала, скільки Зеленський провів розмов, зустрічей та виступів з початку вторгнення

Глава держави 173 рази взяв участь у внутрішніх заходах, провів 44 засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський від 24 лютого провів 352 телефонні розмови з керівниками інших держав чи міжнародних організацій, 186 спілкувань або виступів онлайн, 110 зустрічей з представниками держав, компаній чи приватними особами, 44 засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

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«Трохи статистики від моїх колег зі Служби протоколу. За період із 24.02 до 28.12 Президент України: 352 рази говорив телефоном із керівниками інших держав чи міжнародних організацій. Перші розмови 24 лютого (хронологічно) – з Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Таїпом Ердоганом, Магдаленою Андерссон, Шарлем Мішелем та Емманюелем Макроном. Остання на зараз – 27 грудня з Джорджею Мелоні», – зазначив він.

Також, за словами речника, Зеленський 186 разів спілкувався або виступав онлайн, уперше – 1 березня на сесії Європарламенту, крайнього разу – 28 грудня з генеральним директором інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.

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Крім того, Президент 110 разів зустрічався з представниками держав, компаній, організацій чи з приватними особами – перша зустріч відбулася 15 березня з прем’єр-міністрами Матеушем Моравецьким, Янезом Яншею та Петером Фіалою, а остання поки що – 28 грудня з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

Глава держави також 173 рази взяв участь у внутрішніх заходах, провів 44 засідання Ставки.

«До статистики увійшли лише офіційні дзвінки та заходи. Вихідних не плануємо, тому до НР вона ще зміниться», – додав Никифоров.

Триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.