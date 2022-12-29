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Банкова підрахувала, скільки Зеленський провів розмов, зустрічей та виступів з початку вторгнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова підрахувала, скільки Зеленський провів розмов, зустрічей та виступів з початку вторгнення
фото: Офіс президента

Глава держави 173 рази взяв участь у внутрішніх заходах, провів 44 засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський від 24 лютого провів 352 телефонні розмови з керівниками інших держав чи міжнародних організацій, 186 спілкувань або виступів онлайн, 110 зустрічей з представниками держав, компаній чи приватними особами, 44 засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

«Трохи статистики від моїх колег зі Служби протоколу. За період із 24.02 до 28.12 Президент України: 352 рази говорив телефоном із керівниками інших держав чи міжнародних організацій. Перші розмови 24 лютого (хронологічно) – з Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Таїпом Ердоганом, Магдаленою Андерссон, Шарлем Мішелем та Емманюелем Макроном. Остання на зараз – 27 грудня з Джорджею Мелоні», – зазначив він.

Також, за словами речника, Зеленський 186 разів спілкувався або виступав онлайн, уперше – 1 березня на сесії Європарламенту, крайнього разу – 28 грудня з генеральним директором інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.

Крім того, Президент 110 разів зустрічався з представниками держав, компаній, організацій чи з приватними особами – перша зустріч відбулася 15 березня з прем’єр-міністрами Матеушем Моравецьким, Янезом Яншею та Петером Фіалою, а остання поки що – 28 грудня з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

Глава держави також 173 рази взяв участь у внутрішніх заходах, провів 44 засідання Ставки.

«До статистики увійшли лише офіційні дзвінки та заходи. Вихідних не плануємо, тому до НР вона ще зміниться», – додав Никифоров.

Триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент Сергій Никифоров прессекретар 24 лютого

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