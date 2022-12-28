Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський дав декілька порад українцям під час вечірнього звернення (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський дав декілька порад українцям під час вечірнього звернення (відео)
Зеленський закликав підтримати тих, хто воює за нашу державу
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 308-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні попросив українців підтримувати одне одного.

Президент також закликав частіше телефонувати рідним людям та говорити теплі слова тим, хто поруч із вами.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці! Сьогоднішній день – так вийшло – день підсумків цього року, планів на наступний. Провів нараду із міжнародниками щодо подій та планів на січень. Зустрівся з міністром оборони Франції, який прибув в Україну. Обговорили співпрацю за рік, відбудову нашої країни та ще один крок у посиленні нашої протиповітряної оборони. Дякую, Франціє!

Зустрівся з урядовцями та головами парламентських комітетів. Обговорили, які рішення готуються. Сьогодні ж звернувся зі щорічним Посланням до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України. Про те, як ми всі – усі українці – змінили цього року світ і що будемо роботи наступного року. Певно, ви могли вже бачити в новинах основні акценти всіх цих подій або ще побачите.

Хотілося б зараз додати ще одне до всього, що було зроблено та сказано сьогодні. Додати дещо неполітичне. Хоч би що відбувалося і було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обовʼязково. Будь ласка, знаходьте час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч із вами. Навіть якщо це не близькі вам люди – просто іншим українцям. Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу. І якщо людина у такій складній ситуації, в такий складний час залишається наодинці і з якоїсь причини не має рідних, будь ласка, запитуйте, чи треба допомогти. Або просто допомагайте, навіть не запитуючи. Якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку з війни, будь ласка, приділяйте увагу: вітайтеся, послухайте, допомагайте. Частіше обіймайте рідних. Частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте. Частіше підтримуйте колег. Частіше дякуйте батькам. Частіше радійте дітям. Не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб навіть просто почути: як ви? Не забувайте писати повідомлення друзям і знайомим хоча б іноді – не варто зараз втрачати звʼязок. І, будь ласка, не забувайте дякувати, коли вам допомогли.

Будь ласка, старайтеся підтримати тих, хто воює за нашу державу. Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних – із різних причин, – наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота одне про одного, коли обставини випробовують, – все це теж наш спільний захист. Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоч попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це справді разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам! Щодня – до перемоги. Слава всім нашим людям! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, триває 308 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби окупанти завдали два авіаційних та два ракетних удари,  а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.

Читайте також: Атака дронів: Скільки «Шахедів» вдалось збити і які міста під загрозою обстрілів
Теги: війна росія Володимир Зеленський українці Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський під оплески депутатів розповів, що Кримський міст все частіше працює на виїзд
Зеленський під оплески депутатів розповів, що Кримський міст все частіше працює на виїзд
Вчора, 19:06
Зеленський повідомив про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України
Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції: деталі (відео)
Вчора, 20:37
У стінах парламенту глава держави говорив про єдність, яку ми маємо берегти
Зеленський виступив у Раді, у Франції затримано бізнесмена Жеваго. Головне за 28 грудня
Вчора, 21:06

Політика

Зеленський дав декілька порад українцям під час вечірнього звернення (відео)
Зеленський дав декілька порад українцям під час вечірнього звернення (відео)
Україна домовилися з Францією про продовження поставок ППО
Україна домовилися з Францією про продовження поставок ППО
Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції: деталі (відео)
Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції: деталі (відео)
У Кремлі випали з реальності. Данілов різко відповів Пєскову
У Кремлі випали з реальності. Данілов різко відповів Пєскову
Зеленський під оплески депутатів розповів, що Кримський міст все частіше працює на виїзд
Зеленський під оплески депутатів розповів, що Кримський міст все частіше працює на виїзд
Зеленський вручив командиру батареї Himars відзнаку від Байдена (фото)
Зеленський вручив командиру батареї Himars відзнаку від Байдена (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
9768
Скандал із послом Болгарії: ЗМІ оприлюднили нові факти біографії
8599
Південна Корея вперше запустила бойові дрони над КНДР
7529
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
7055
Призначення сексологині послом Болгарії: оприлюднено скандальні факти з біографії
6335
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
Вчора, 21:52
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Вчора, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Вчора, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
27 грудня, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
27 грудня, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
27 грудня, 18:02

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту