Зеленський дав декілька порад українцям під час вечірнього звернення (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 308-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні попросив українців підтримувати одне одного.

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Президент також закликав частіше телефонувати рідним людям та говорити теплі слова тим, хто поруч із вами.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці! Сьогоднішній день – так вийшло – день підсумків цього року, планів на наступний. Провів нараду із міжнародниками щодо подій та планів на січень. Зустрівся з міністром оборони Франції, який прибув в Україну. Обговорили співпрацю за рік, відбудову нашої країни та ще один крок у посиленні нашої протиповітряної оборони. Дякую, Франціє!

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Зустрівся з урядовцями та головами парламентських комітетів. Обговорили, які рішення готуються. Сьогодні ж звернувся зі щорічним Посланням до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України. Про те, як ми всі – усі українці – змінили цього року світ і що будемо роботи наступного року. Певно, ви могли вже бачити в новинах основні акценти всіх цих подій або ще побачите.

Хотілося б зараз додати ще одне до всього, що було зроблено та сказано сьогодні. Додати дещо неполітичне. Хоч би що відбувалося і було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обовʼязково. Будь ласка, знаходьте час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч із вами. Навіть якщо це не близькі вам люди – просто іншим українцям. Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу. І якщо людина у такій складній ситуації, в такий складний час залишається наодинці і з якоїсь причини не має рідних, будь ласка, запитуйте, чи треба допомогти. Або просто допомагайте, навіть не запитуючи. Якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку з війни, будь ласка, приділяйте увагу: вітайтеся, послухайте, допомагайте. Частіше обіймайте рідних. Частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте. Частіше підтримуйте колег. Частіше дякуйте батькам. Частіше радійте дітям. Не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб навіть просто почути: як ви? Не забувайте писати повідомлення друзям і знайомим хоча б іноді – не варто зараз втрачати звʼязок. І, будь ласка, не забувайте дякувати, коли вам допомогли.

Будь ласка, старайтеся підтримати тих, хто воює за нашу державу. Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних – із різних причин, – наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота одне про одного, коли обставини випробовують, – все це теж наш спільний захист. Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоч попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це справді разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам! Щодня – до перемоги. Слава всім нашим людям! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, триває 308 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби окупанти завдали два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.