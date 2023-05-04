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«Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль»: ISW пояснив причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль»: ISW пояснив причину
Аналітики навели ознаки того, що удари були цілеспрямовано організовані та проведені внутрішніми силами РФ
фото: скриншот відео

Реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад був внутрішньо підготовлений таким чином, що його передбачувані політичні наслідки переважували здивування

РФ, ймовірно, самостійно організувала удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб таким чином донести важливість ведення війни проти України до росіян і створити умови для ширшої соціальної мобілізації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Аналітики наводять декілька ознак, які вказують на те, що удари були цілеспрямовано організовані і проведені внутрішніми силами РФ.

«Російська влада нещодавно вжила заходи для посилення внутрішньої протиповітряної оборони, в тому числі в самій Москві. Тому вкрай малоймовірно, що два безпілотники змогли б прорватися крізь численні кола ППО і підірватися або бути збитими прямо над «серцем» Кремля таким чином, щоб можна було отримати ефектні кадри», – йдеться у звіті.

Знімки з геолокацією від січня 2023 року показують, що російська влада розміщує зенітні ракетні комплекси «Панцир» неподалік Москви, щоб створити кола ППО навколо міста, зауважили експерти.

Вони вважають, що удар, унаслідок якого такі засоби ППО уникли виявлення та знищення і змогли уразити таку важливу ціль, як Сенатський палац у Кремлі, став би значною скрутою для Росії.

«Негайна, послідовна та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад був внутрішньо підготовлений таким чином, що його передбачувані політичні наслідки переважували здивування», – підкреслили в ISW.

Крім того, аналітики звертають увагу, що Кремлю не вдалося своєчасно та послідовно дати інформаційну відповідь на інші військові приниження, включаючи втрату захоплених раніше Балаклії та Херсона у вересні та листопаді 2022 року.

«Швидкий та послідовний виклад офіційної російської версії ударів передбачає, що Росія інсценувала цей інцидент у безпосередній близькості від святкування Дня Перемоги 9 травня, щоб представити війну своєї внутрішньої аудиторії як щось екзистенційне», – йдеться в повідомленні.

Також Кремль може використати таку «атаку», щоб виправдати або скасування, або подальше обмеження святкування 9 травня, що, ймовірно, посилить інформаційну роботу, яка зображує війну проти України як пряму загрозу дотриманню Росією «шанованих історичних подій"», вважають фахівці.

Раніше в ISW оцінювали, що РФ вживає низку заходів, щоб представити свою загарбницьку війну проти України як екзистенційну для російської аудиторії та підготуватися до ширшої соціальної мобілізації.

«Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль»: ISW пояснив причину фото 1
мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

  • РФ звинуватила Україну в нібито ударі безпілотника по Кремлю.
  • Деякі російські націоналістично налаштовані блогери вхопилися за удар безпілотника по Кремлю, щоб закликати РФ до ескалації війни попри те, що зараз Росія не має військового потенціалу для цього.
  • Кремль, можливо, планує провести інші операції під фальшивим прапором та посилити дезінформацію напередодні українського контрнаступу, щоб підвищити внутрішню підтримку війни.
  • Засновник групи «Вагнера» Євген Пригожин безпідставно заявив 3 травня, що український контрнаступ уже почався, ймовірно, для того, щоб використати побоювання в інформаційному просторі та закликати до посилення російської військової підтримки наступу «вагнерівців» на Бахмут.
  • У ніч із 2 на 3 травня російські сили завдали ударів безпілотниками «Шахед-131/136».
  • Окупанти продовжували обмежені наземні атаки у районі Кремінної.
  • Війська РФ продовжували наступати в районі Бахмута і завдавати ударів по лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Росіяни завдали масованих авіаційних та артилерійських ударів по західному (правому) берегу Херсонської області.
  • Російські чиновники продовжують стимулювати військову службу, надаючи соціальні пільги сім'ям учасників війни.
  • Федеральна служба безпеки РФ заявила, що запобігла «терористичному акту» проти трьох кримських «чиновників».

Нагадаємо, російська влада вчора заявила, що вночі Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Теги: росія безпілотник війна

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