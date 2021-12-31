Розмова Зеленського і Байдена: стала відома дата

Байден у четвер, 30 грудня, провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним

Очільник Білого дому Джо Байден та президент України Володимир Зеленський, ймовірно, проведуть телефонну розмову 2 січня. Про це повідомляє Reuters.

Поки що невідомо, якою саме буде тема розмови, однак передбачається, що вона стосуватиметься безпеки України та тлі наростаючої російської агресії.

«Президент Джо Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, повідомив чиновник Білого дому через день після розмови з російським лідером Володимиром Путіним про те, як зменшити напруженість у відносинах України та Росії», – повідомляє агентство.

Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.