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    Розмова Зеленського і Байдена: стала відома дата

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    ЗМІ пишуть, що розмова Зеленського і Байдена відбудеться 2 січня - Розмова Зеленського і Байдена: стала відома дата
    ЗМІ пишуть, що розмова Зеленського і Байдена відбудеться 2 січня
    фото з відкритих джерел

    Байден у четвер, 30 грудня, провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним

    Очільник Білого дому Джо Байден та президент України Володимир Зеленський, ймовірно, проведуть телефонну розмову 2 січня. Про це повідомляє Reuters.

    Поки що невідомо, якою саме буде тема розмови, однак передбачається, що вона стосуватиметься безпеки України та тлі наростаючої російської агресії.

    «Президент Джо Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, повідомив чиновник Білого дому через день після розмови з російським лідером Володимиром Путіним про те, як зменшити напруженість у відносинах України та Росії», – повідомляє агентство.

    Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

    Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

    Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський президент
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    Розмова Зеленського і Байдена: стала відома дата