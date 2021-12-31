  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський назвав головну тему майбутньої розмови з Байденом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка

    Переговори двох лідерів заплановані на неділю, 2 січня

    Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відбудеться телефонна розмова з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Про це Зеленський написав в Twitter.

    Раніше стало відомо, що очільник Білого дому Джо Байден та президент України Володимир Зеленський, ймовірно, проведуть телефонну розмову 2 січня.

    «Як ми і домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю (провести, - ред.) чергові переговори з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі», – написав він.

    Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

    30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

    Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

    Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський назвав головну тему майбутньої розмови з Байденом