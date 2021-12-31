Зеленський назвав головну тему майбутньої розмови з Байденом

Переговори двох лідерів заплановані на неділю, 2 січня

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відбудеться телефонна розмова з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Про це Зеленський написав в Twitter.

Раніше стало відомо, що очільник Білого дому Джо Байден та президент України Володимир Зеленський, ймовірно, проведуть телефонну розмову 2 січня.

«Як ми і домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю (провести, - ред.) чергові переговори з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі», – написав він.

Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – , нічого про без . Запланували в неділю чергові перемовини з @POTUS, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2021

Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.