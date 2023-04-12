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Страта полоненого військового: Міноборони звернулося до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Страта полоненого військового: Міноборони звернулося до українців
Маляр зазначила, що від перших хвилин появи відео страти всі компетентні служби вивчають його покадрово, щоб ідентифікувати воєнних злочинців
фото: Ганна Маляр/facebook

Ганна Маляр закликала мати повагу до близьких загиблого та не робити жодних публічних припущень

Відповідні служби наразі встановлюють особу українського військового, якого стратили російські загарбники. На це час українцям слід утриматися від припущень до офіційних висновків. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона підкреслила, що російські воєнні злочинці обов’язково відповідатимуть за свій злочин.

Маляр зазначила, що від перших хвилин появи відео страти військового окупантами всі компетентні українські служби вивчають його покадрово, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

«Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти – ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків», – написала вона.

Заступниця міністра оборони закликала мати повагу до близьких загиблого та не робити жодних публічних припущень щодо його особи, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його.

Маляр також закликала зупинити поширення цього відео та будь-яких подібних відеокадрів.

«Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь – нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору», – додала вона.

Нагадаємо, що російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого. На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

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Теги: смерть полон війна Міноборони

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