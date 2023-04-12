Війна не закінчиться завтра. Нам потрібен план П

Зараз є дві найважливіші для країни речі: вистояти і поняти, як жити далі

Ми не беремо до уваги несприятливий результат війни. І це неправильно. Якщо є план А та план Б, то потрібно обов'язково продумати план П. Не в форматі «все пропало, всі померли», а в форматі «що ми робитимемо, якщо...»

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Ніхто, і навіть ми самі, не розуміє, що вважатиметься нашою перемогою. Кордони 2022-го, 2014-го, 1991-го? Які стратегічні завдання ми вирішуватимемо у кожному з випадків? Які тактичні дії будуть потрібні у кожному з варіантів? Адже перемога – це коли після війни країна опиняється в кращому положенні, ніж до початку військових дій. Буває й так, що своє становище не покращує жодна з сторін, що воюють.

На даний момент ми встояли під ударом – і це вже перемога. Вижили як країна, зазнавши колосальних територіальних, людських та економічних втрат. Ми ще в гарячці бою, ми ще не до кінця усвідомили, що орки зробили з нашою землею, а тисячі квадратних кілометрів стали непридатними для життя, землеробства, потребують розмінування, знезараження. Це роботи не на тиждень чи два. Це не до «після перемоги». Це на десятки років.

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Наша промисловість на сході перестала існувати. Наша логістика спиралася на порти півдня, які окуповані, а для нормального відновлення транспортних артерій нам треба не тільки відбити весь південь, а й потопити орчий флот або зробити так, щоб він й носа не висунув з Новоросійська.

А що буде, якщо війна піде вдовгу, як це планує кремлівський мерзотник? Він готовий до цього. А ми? Що робитимемо після гарячої фази? Що будувати? Що відновлювати? Як ладити між собою? Як думати? Що буде із економікою? Енергетикою? Логістикою? Як будувати промисловість під ракетною загрозою? Що робити у прикордонних областях?

У будь-якому випадку це не закінчиться завтра. І не післязавтра. І не за рік.

Завершення гарячої фази на означатиме закінчення війни. Це тривала війна на остаточний результат. Війна на виснаження. Її виграє не атомна зброя, а вміння вижити в ситуації рецесії, що наростає, використовуючи науково-технічний прогрес. Її виграє не найсильніший, а найрозумніший і найпристосованіший. Той, хто зможе адаптуватися і отримати позитивний результат у найнесприятливіших умовах.

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Нам не варто чекати останнього пострілу та параду українських військ на Червоній площі. Наш майбутній наступ – це не взяття Берліна.

Я дуже хочу, щоб ми перемогли, загнали звіра в клітку і, взявшись за руки, пішли до світлого майбутнього. Але, на жаль, не все завжди виходить, як нам хочеться.

Завжди потрібен план П. І розуміння, що у житті нічого й ніколи не йде за планом. Тим більше, за оптимістичним планом.