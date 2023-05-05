Зеленський зустрівся із американськими конгресменами: деталі переговорів

Президент подякував за комплексну допомогу Україні, що надається Сполученими Штатами

Сьогодні, 5 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією американських конгресменів. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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«Такий візит в Україну є потужним сигналом підтримки з боку Сполучених Штатів нашої держави та всього українського народу. Цінуємо потужну двопалатну та двопартійну підтримку», – написав Зеленський

Президент також подякував за комплексну допомогу Україні, що надається Сполученими Штатами, «в нашій боротьбі за власне майбутнє та за майбутнє наших спільних цінностей – свободи й демократії».

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«Продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією», – наголосив Зеленський.

Глава держави поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.

На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми.

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Нагадаємо, 3 травня Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового траншу допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включатиме переважно боєприпаси та інше озброєння, якого потребують ЗСУ.