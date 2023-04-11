Витік секретних документів США: скільки часу піде на розслідування

Пентагон вивчає, як витік впливає на національну безпеку США

Розслідування уряду США щодо витоку суворо засекречених документів Пентагону, включаючи розвіддані про війну в Україні, починає набувати форми. Пентагон вивчає, як витік впливає на національну безпеку США, а міністерство юстиції починає кримінальне розслідування щодо того, хто міг стояти за «зливом». Про це повідомляє CNN із посиланням на трьох чиновників США.

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В основному там вивчатимть, чи були скомпрометовані будь-які джерела й методи відтоді, як документи, багато з яких позначені як «цілком таємні», були розміщені в соціальних мережах на початку цього року. За словами чиновників, за розслідування з боку Пентагону відповідатиме Мілансі Харріс, заступник помічника міністра оборони з питань розвідки і безпеки. Слідство також спробує визначити масштаби витоку, оскільки офіційні особи поки не знають, чи був він локалізований, або в мережі все ще циркулюють секретні документи.

Зусилля Пентагону не зосереджені на джерелі витоку, сказав один із високопосадовців відомства. Але міністерство оборони США вивчатиме, як воно поширює суворо секретну інформацію та чи потрібно міняти тих, хто отримує її щодня.

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«Занадто багато людей мають доступ до дуже конфіденційної інформації», – сказав CNN.

Матеріали, що просочилися, являють собою фотографії зім'ятих і зморщених документів, ніби вони були складені й заховані в кишеню. За словами одного з американських чиновників, хоча багато службовців схильні забирати секретну інформацію додому, той факт, що документи були складені, «говорить мені, що в цієї людини не було таких повноважень».

Раніше повідомлялося, що розслідувачі Bellingcat з’ясували, коли документи Пентагону злили в мережу.

Зауважимо, Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону – CNN.

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Наразі США намагаються виправити ситуацію, яку називають одним із найбільших провалів американської розвідки: витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками.