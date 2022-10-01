Банкова зробила прогноз щодо вступу України в НАТО

Подоляк заявив, що у нашої країни одна з найкращих, креативних, боєздатних армій

Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що процес вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) буде дуже швидким. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Україна дозволить Альянсу модернізуватися, щоб стати ефективнішим з точки зору відповіді на подібні типи експансії з боку інших держав.

«Я думаю, що цей процес буде дуже швидким, і він залежить саме від підсумків війни. Тобто, по суті, зараз оголошено, що одним з важливих підсумків війни буде – це буде інший тип конфігурації безпеки загальноєвропейський, де Україна буде відігравати одну з ключових ролей. І, в принципі, наші партнери теж до цього готові», – зазначив він.

Подоляк додав, що під час розвитку війни з РФ вже зрозуміло, що у нашої країни в Європі одна з найкращих, креативних, боєздатних армій.

«Україна веде той тип війни, який дуже важливий для розуміння, як правильно воювати в таких інтенсивних бойових діях, і відповідно Україна надзвичайно важливий і корисний партнер буде для НАТО», – підкреслив радник.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство в ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.

Зауважимо, що Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі поки що не на часі.