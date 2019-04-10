«Батьківщина» розпустила свою фракцію в Житомирській міськраді



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Анжеліка Лабунська

Причини розпуску фракції в міськраді не вказується

В Житомирській міській раді розпустили фракцію ВО «Батьківщина» у складі восьми чоловік. Таке рішення біло прийнято під час спільного засідання членів політичного бюро Житомирської обласної та міської партійних організацій ВО «Батьківщина», передає голова Житомирської облорганізації ВО «Батьківщина» Анжеліка Лабунська.

Половину з розпущеної фракції, а саме Любов Цимбалюк, Валерія Горба, Івана Мартинчука та Людмилу Кропивницьку, виключили з партії Юлії Тимошенко.

Крім цього Анжеліка Лабунська представила нову команду – претендентів на участь у парламентських та місцевих виборах.

Це Богдан Купчинський - кандидат в депутати до Верховної Ради по 62-му виборчому округу,

Олександр Васильковський – кандидат на міського голову Житомира, директор газети "20 хвилин"

Людмила Янушевич – перший номер у партійному списку кандидатів в депутати від «Батьківшини» до Житомирської міської ради.

Нагадаємо, на виборах президента 17,42% виборців Житомирської області проголосували за Юлію Тимошенко. Це був другий результат по регіону.