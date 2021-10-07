«Батьківщина» вигадала покарання для нардепа, який підтримав Разумкова
Народний депутат Андрій Ніколаєнко єдиний з «Батьківщини», хто підтримав вже експікера Ради
Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко заявив, що його видалили з фракційного чату після того, як він єдиний з фракції проголосував проти відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Про це Ніколаєнко написав у Facebook.
«Сьогодні я був єдиним з присутніх членів фракції «Батьківщини», хто проголосував проти відставки Дмитра Разумкова. Все дуже просто – я проти узурпації влади і вважаю, що сьогоднішнє голосування було не про внутрішній конфлікт «Слуги народу». Це про парламентаризм в цілому. І, звичайно, про нових неокомсомольців, армію безвольних бояр і еру одноосібного правління країною», – різко заявив депутат
Він також додав, що сьогоднішній день показав, що «потрібно ставити крапку в експериментах над державою і вже всерйоз задуматися про парламентську республіку».
«Бажаю Дмитру удачі в обраному ним новому шляху. Вірю, йому вдасться зібрати навколо себе команду ідейних і принципових людей. І на останок. Поки писав цей пост, з подивом дізнався, що мене вже видалили з фракційного чату «Батьківщини», – резюмував Ніколаєнко.
Нагадаємо, історія спікерства Дмитра Разумкова дійшла до кінця. 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра». Після своєї відставки на брифінгу Разумков заявив, що шукатиме союзників, зокрема і серед «слуг».
Проте, «Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата.
Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.
Згодом народні депутати на сьогоднішньому засіданні не змогли обрати нового голову Верховної Ради, тож перенесли обговорення на п’ятницю, 8 жовтня.
Також «слуги народу» розказали, чим їх дратував Разумков. Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.
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