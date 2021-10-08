Хто з народних депутатів підтримав Разумкова (повний список)

Виступили проти відставки спікера семеро представників «Слуги народу»

Сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Проте не всі депутати зі «Слуги народу» голосували за таке рішення.

Згідно з даними поіменного голосування на сайті Верховної Ради, виступили проти відставки спікера семеро представників «Слуги народу»: Людмила Буймістер, Артем Дмитрук, Володимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитрієва, Василь Мокан, Неллі Яковлєва.

Утрималися чотири нардепи пропрезидентської партії: Олександр Бакумов, Валерій Божик, Дмитро Гурін та Дмитро Микиша.

Водночас голосували «за» вихідці зі «Слуги народу» Олександр Юрченко, Роман Іванісов і Євген Шевченко. Були відсутні Сергій Бабак, Костянтин Касай, Михайло Новіков, Євген Петруняк, Олександр Ткаченко, Іван Юнаков, Любов Шпак, Ольга Саладуха, Дмитро Наталуха, Дар’я Володіна, Олег Арсенюк.

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Фракція політичної партії ОПЗЖ голосувала проти відставки Разумкова з посади спікера. «Європейська солідарність» повним складом проголосувала проти відставки Разумкова. З фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» лише Ніколаєнко висловив підтримку Разумкову. Жоден депутат із групи «За майбутнє» та «Довіра» не дав свій голос за Разумкова.

З фракція політичної партії «Голос» Разумкова підтримали Осадчук, Рахманін, Василенко, Железняк, Костенко, Макаров, Рудик та Совсун. Серед позафракційних: Аксьонов, Дубінський та Новинський, Магера, Гриб, Лерос, Магомедов та Шпенов.

Нагадаємо, історія спікерства Дмитра Разумкова дійшла до кінця. 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра». Після своєї відставки на брифінгу Разумков заявив, що шукатиме союзників, зокрема і серед «слуг».

Проте, «Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата.

Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.

Згодом народні депутати на сьогоднішньому засіданні не змогли обрати нового голову Верховної Ради, тож перенесли обговорення на п’ятницю, 8 жовтня.

Також «слуги народу» розказали, чим їх дратував Разумков.

До слова, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про тиск з боку адміністрації президента Володимира Зеленського.

Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.