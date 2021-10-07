Прислужував Рабіновичам і Бойкам. «Слуги народу» розказали, чим їх дратував Разумков

Зі слів «слуг», привілеї на парування авто у дворі ВР мали депутати від ОПЗЖ

Депутати образилися на колишнього спікера, бо не дозволяв їм паркувати авто на території Ради

Відставку голови Верховної Ради «слуги» з ініціювали не лише через політичні питання, а й з особистих образ. Деякі депутати не могли вибачити колишньому очільнику парламенту, що не дозволяє їм паркувати авто у дворі Ради. Натомість таких перешкод для депутатів ОПЗЖ немає. Про це йдеться в статті «Української правди».

Зокрема автори матеріалу наводять цитати розмови «слуг» із зібрання у Трускавці.

«Вся розмова про Діму (Дмитро Разумков – ред.) тривала десь годину, з яких президент говорив хвилин 10-15. А Давид так нормально підготувався. Почали з таких всяких чисто побутових, але зрозумілих всім дрібниць. Типу, чого Разумков своїм депутатам не дозволяє заїжджати у двір Ради, а всяким Рабіновичам і Бойкам – будь ласка», – поділився в розмові з журналістами один із депутатів.

Сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

До слова, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про тиск з боку адміністрації президента Володимира Зеленського.

Також, сьогодні депутат від «Опозиційної платформи – за життя» Юрій Бойко заявив, що фракція не підтримує відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та подякував політику за роботу. Також він порівняв політику Володимира Зеленського зі сталінськими часами.