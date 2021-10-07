Війна Зеленському? Разумков заявив про президентські амбіції

Разумков:«Раніше казали, з голови ВР ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали»

У четвер, 7 жовтня, колишній очільник парламенту Дмитро Разумков заявив про свої президентські амбіції. Про це він сказав під час брифінгу після засідання Верховної Ради.

«Я буду будувати команду. Сподіваюся, такі люди знайдуться всередині парламенту, і поза ним. На пенсію я точно не збираюся. Я рухаюся вперед», – сказав він.

Разумков зауважив, що у нього вдосталь енергії для реалізації політичних амбіцій.

«Якщо це не вийшло з посади спікера, робитиму це з посади народного депутата. Думаю, що у нас все це вийде. Раніше казали, з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали. Далі побачимо», – сказав Разумков.

Сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Також, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.