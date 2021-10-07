Рада перенесла обрання нового спікера на 8 жовтня

На крісло голови Верховної Ради претендує 5 кандидатур

Народні депутати на сьогоднішньому засіданні не змогли обрати нового голову Верховної Ради, тож перенесли обговорення на п’ятницю, 8 жовтня.

«На голосування рано ще ставити. У нас є ще виступи від народних депутатів, тому ми продовжимо завтра обговорення цього питання. Зараз оголошую засідання закритим», –заявила головуюча на засіданні Олена Кондратюк.

Вона також нагадала, що на 16:00 заплановане позачергове засідання Ради.

На засіданні 7 жовтня відбулося представлення кандидатів на посаду спікера.

Загалом на крісло голови парламенту претендує 5 кандидатур.

Фракція «Слуга народу» делегувала на цю посаду нинішнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука, «Голос» – Ярослава Железняка, «Європейська солідарність» – Яну Зінкевич, нардепи Гео Лерос та Олексій Гончаренко запропонували кандидатури один одного.

Під час засідання головуюча по черзі надала слово для виступу кандидатам на посаду.

Стефанчук почав зі слів вдячності «Слузі народу», яка його висунула на цю посаду, і закінчив теж подякою – тим, хто за нього проголосує, і тим, хто не голосуватиме, бо це, за його словами, буде «дороговказом, щоб стати кращим».

Він також подякував колегам по президії, зокрема звільненому 7 жовтня спікеру Дмитру Разумкову.

Народні депутати Железняк і Лерос зняли свої кандидатури з розгляду.

Железняк пояснив це тим, що не підійде для цієї посади, бо він «робив би на посаді те саме, що робив попередній голова – дотримувався б регламенту, а це не дуже цінується в цій залі».

Лерос заявив, що сенсу у голосуванні нема, бо «все давно вирішено в Офісі президента».

Гончаренко заявив, що його програма – «зробити Раду Верховною знов, перетворити офісно-президентську республіку на парламентсько-президентську республіку».

За його словами, перше, що він зробить на посаді спікера, – це вирве і викине з Ради телефон з написом «президент».

Зінкевич заявила, що може стати справді незалежним головою Ради.

Сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів

Також, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.