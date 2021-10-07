Разумков знайшов, чим підколоти Арахамію з Коломойським: «на футбол із представниками великого бізнесу не ходжу»

14 вересня Арахамія на футбольному матчі Ліги чемпіонів «Динамо» – «Бенфіка» був у VIP-ложі з Коломойським

Разумков натякнув, що саме під час футбольного матчу, «слуга» з олігархом домовлялися про його відставку

Після своє відставки з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков підколов голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію, відповідаючи на питання журналістів про зв'язок із олігархами. До слова, Арахамію помітили на футбольному матчі у компанії Ігоря Коломойського.

«Я на футбол із представниками великого бізнесу не ходжу. Тут будуть інші колеги, вони більш детально зможуть про це розповісти з особистого досвіду. І думаю, не лише про футбол. Результати голосування ви бачили», – сказав Разумков.

фото Українська правда

14 вересня на футбольному матчі Ліги чемпіонів «Динамо» – «Бенфіка» у VIP-ложі помітили багатьох можновладців. Серед яких Арахамія та Коломойський.

За інформацією «Української правди», Арахамія на футболі домовлявся про голоси для відставки Разумкова.

1 жовтня у Трускавці голова фракції «Слуга народу» запевнив, що Коломойський не давав йому вказівки звільнити Разумкова. За словами Арахамії, він просто обмовився із Коломойським кількома словами.

Сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, саме керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія направив звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що «Слуги народу» запускають процедуру відкликання Разумкова.