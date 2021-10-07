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    Аплодисменти, обійми та ігнорування колишніх соратників. Як Разумков залишав залу Ради

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    Колишній &laquo;слуга&raquo; обійняв віцеспікерку Олену Кондратюк. - Аплодисменти, обійми та ігнорування колишніх соратників. Як Разумков залишав залу Ради
    Колишній «слуга» обійняв віцеспікерку Олену Кондратюк.
    скріншот з трансляції

    Стефанчука, якого «слуги» бачать наступним головою Верховної Ради, у президії під час голосування за відставку не було

    У четвер, 7 жовтня, народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. За відповідне рішення проголосувати 284 нардепи. Відразу після оголошення результатів голосування Разумков залишив сесійну залу під аплодисменти народних депутатів.

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    Аплодисменти, обійми та ігнорування колишніх соратників. Як Разумков залишав залу Ради
    Аплодисменти, обійми та ігнорування колишніх соратників. Як Разумков залишав залу Ради
    Аплодисменти, обійми та ігнорування колишніх соратників. Як Разумков залишав залу Ради
    Аплодисменти, обійми та ігнорування колишніх соратників. Як Разумков залишав залу Ради
    Аплодисменти, обійми та ігнорування колишніх соратників. Як Разумков залишав залу Ради
    Аплодисменти, обійми та ігнорування колишніх соратників. Як Разумков залишав залу Ради
    Аплодисменти, обійми та ігнорування колишніх соратників. Як Разумков залишав залу Ради

    Перед тим, як вийти із зали, колишній «слуга» обійняв віцеспікерку Олену Кондратюк. Проігнорував сьогоднішнього головуючого у парламенті Данила Гетманцева. Зазначимо, що Руслана Стефанчука, якого «слуги» бачать наступним головою Верховної Ради, у президії під час голосування не було.

    Також ми повідомляли, як голосували народні депутати за відставку Разумкова.

    Нагадаємо, Дмитро Разумков працював на посаді голови Верховної Ради від 29 серпня 2019 року.

    Під час обрання головою парламенту він отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосувало 382 парламентарії.

    Як вирішили напередодні парламентарії, головуватиме на засіданні під час розгляду цього питання очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу»).

    Нагадаємо, Разумков заявив про тиск з боку адміністрації Зеленського.

    Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки. Крім того, Разумков вже заявив про президентські амбіції.

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    Теги: Верховна Рада відставка партія Слуга народу Дмитро Разумков Данило Гетманцев звільнення
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    Аплодисменти, обійми та ігнорування колишніх соратників. Як Разумков залишав залу Ради